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Раздел: Происшествия  
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В Тернополе на заправке взорвалось такси

В Тернополе на заправке взорвалось таксиВзорвался газовый баллон в автомобиле такси.

В Тернополе на автозаправке Фактор нафтогаз, на ул. Галицкой, 38, взорвался газовый баллон в автомобиле такси, в результате которого машину буквально разорвало пополам. Водитель не пострадал, а такси ремонту не подлежит, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В управлении патрульной полиции в Тернопольской области отметили, что о ситуации знают, но вызова в них не было. Не выезжали на место и другие спецслужбы. В службе такси Эконом подтвердили, что авто их. Что произошло на автозаправке в диспетчерской службе - не знают. Но говорят, что с водителем все в порядке.

На АГНКС Фактор нафтогаз сначала отрицали, что такой случай был, однако въезд к колонке с газом метаном загорожен, а на самой колонке заметны повреждения.

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Вскоре на заправке сообщили, что взрыв произошел из-за того, что вырвало вентиль из баллона. А водитель, согласно правилам, в момент заправки был за пределами авто, поэтому и не пострадал.

В Тернополе на заправке взорвалось такси
В Тернополе на заправке взорвалось такси
В Тернополе на заправке взорвалось такси
В Тернополе на заправке взорвалось такси
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 Теги: Тернополь, такси

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Сегодня, 17:43 » Автор: Анна Мартынова
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