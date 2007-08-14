Под Киевом пьяный водитель наехал на полицейского и скрылся

В селе Бобрица Киево-Святошинского района пьяный водитель сбил полицейского и сбежал с места происшествия.



Группа реагирования патрульной полиции остановила автомобиль ВАЗ, поведение водителя которого вызывало подозрения. Кроме него, в салоне находились еще двое пассажиров, пишет



– Визуально полицейские установили, что мужчина находится за рулем в состоянии алкогольного опьянения. На требование правоохранителей выключить двигатель и выйти из машины водитель не отреагировал. Вместо этого он нажал на педаль газа и быстро тронулся с места, травмировав работника полиции, – сообщают представители ведомства.



Вскоре группе реагирования удалось догнать беглеца и задержать его в порядке ст. 208 УПК Украины. На данный момент 31-летний водитель находится в следственном изоляторе.



Пострадавший полицейский госпитализирован. Медики диагностировали у него ушиб тела и травму головы.



Читайте также: ДТП в Херсоне: водитель легковушки сбил полицейского и протаранил автобус



Водителю объявили о подозрении по ст. 130 и ч. 2 ст. 345 УК Украины – управление транспортным средством в состоянии опьянения и насилие касательно сотрудника правоохранительного органа. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Группа реагирования патрульной полиции остановила автомобиль ВАЗ, поведение водителя которого вызывало подозрения. Кроме него, в салоне находились еще двое пассажиров, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ФАКТИ. ICTV – Визуально полицейские установили, что мужчина находится за рулем в состоянии алкогольного опьянения. На требование правоохранителей выключить двигатель и выйти из машины водитель не отреагировал. Вместо этого он нажал на педаль газа и быстро тронулся с места, травмировав работника полиции, – сообщают представители ведомства.Вскоре группе реагирования удалось догнать беглеца и задержать его в порядке ст. 208 УПК Украины. На данный момент 31-летний водитель находится в следственном изоляторе.Пострадавший полицейский госпитализирован. Медики диагностировали у него ушиб тела и травму головы.Водителю объявили о подозрении по ст. 130 и ч. 2 ст. 345 УК Украины – управление транспортным средством в состоянии опьянения и насилие касательно сотрудника правоохранительного органа. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.



