Раздел: Происшествия
На Луганщине женщина пыталась продать собственную дочь
Злоумышленницу задержала полиция
В Луганской области 38-летняя женщина продала свою дочь-подростка за две тысячи гривен для попрошайничества. Об этом сообщает пресс-служба НУ полиции в Луганской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Женщина продала собственную 15-летнюю дочь мошенникам, которые организовывают попрошайничество на улицах. За собственного ребенка она выручила две тысячи гривен.
Сотрудники полиции разоблачили, а потом задержали жительницу Луганской области, которая совершила преступление. Во время ареста у нее провели досмотр личных вещей и обнаружили деньги, которые она выручила за девочку. Деньги были изъяты.
Преступница отправится под арест, а ребенка определят в специальное учреждение.
По факту преступления открыто производство по статье "торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека", которая предусматривает наказание в виде от 8 до 15 лет лишения свободы с компенсацией имущества.
На данный момент решается вопрос об уведомлении о подозрении, а также об избрании меры пресечения задержанной.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Одесской области у пьяной матери полиция забрала неухоженного младенца.
Читайте также: Дочь пыталась убить собственную мать из-за iPhone
У малышки врач обнаружила кожные покровы по всему телу красного цвета, покрытые прыщами и ранами.
В Луганской области 38-летняя женщина продала свою дочь-подростка за две тысячи гривен для попрошайничества. Об этом сообщает пресс-служба НУ полиции в Луганской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Женщина продала собственную 15-летнюю дочь мошенникам, которые организовывают попрошайничество на улицах. За собственного ребенка она выручила две тысячи гривен.
Сотрудники полиции разоблачили, а потом задержали жительницу Луганской области, которая совершила преступление. Во время ареста у нее провели досмотр личных вещей и обнаружили деньги, которые она выручила за девочку. Деньги были изъяты.
Преступница отправится под арест, а ребенка определят в специальное учреждение.
По факту преступления открыто производство по статье "торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека", которая предусматривает наказание в виде от 8 до 15 лет лишения свободы с компенсацией имущества.
На данный момент решается вопрос об уведомлении о подозрении, а также об избрании меры пресечения задержанной.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Одесской области у пьяной матери полиция забрала неухоженного младенца.
Читайте также: Дочь пыталась убить собственную мать из-за iPhone
У малышки врач обнаружила кожные покровы по всему телу красного цвета, покрытые прыщами и ранами.
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