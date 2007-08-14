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На Луганщине женщина пыталась продать собственную дочь

На Луганщине женщина пыталась продать собственную дочьЗлоумышленницу задержала полиция

В Луганской области 38-летняя женщина продала свою дочь-подростка за две тысячи гривен для попрошайничества. Об этом сообщает пресс-служба НУ полиции в Луганской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

Женщина продала собственную 15-летнюю дочь мошенникам, которые организовывают попрошайничество на улицах. За собственного ребенка она выручила две тысячи гривен.

Сотрудники полиции разоблачили, а потом задержали жительницу Луганской области, которая совершила преступление. Во время ареста у нее провели досмотр личных вещей и обнаружили деньги, которые она выручила за девочку. Деньги были изъяты.

Преступница отправится под арест, а ребенка определят в специальное учреждение.

По факту преступления открыто производство по статье "торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека", которая предусматривает наказание в виде от 8 до 15 лет лишения свободы с компенсацией имущества.

На данный момент решается вопрос об уведомлении о подозрении, а также об избрании меры пресечения задержанной.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Одесской области у пьяной матери полиция забрала неухоженного младенца.

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У малышки врач обнаружила кожные покровы по всему телу красного цвета, покрытые прыщами и ранами.
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 Теги: Луганская область, дочь

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Сегодня, 20:27 » Автор: Татьяна Ларина
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