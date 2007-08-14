Раздел: Происшествия
Во Львове активист С14 ранил ножом полицейского
Задержанный является участником праворадикальной организации "С14"
В Галицком райсуде Львова избрали меру пресечения для парня, который ранил ножом полицейского. Произошло это 17 августа утром, когда двое граффитчиков разрисовывали фасад дома в центре города, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
По версии копов, они сделали замечание, а в ответ ребята бросились бежать. Когда их пытались схватить, один из них вытащил нож и ранил полицейского. Он сейчас находится в больнице. Активисты же говорят, мол, мужчины были не в форме и никак себя не идентифицировали. Наоборот положили на землю и начали бить, когда те пытались сделать надпись "Кто заказал Катю Гандзюк?".
Один из активистов, который ранил полицейского ножом, будет находиться под стражей в течение 60 дней без права внесения залога. Именно о такой мере пресечения и ходатайствовала прокуратура. Сам подсудимый, которому дали слово, все-таки просил о домашнем аресте. Об этом просила и его защита.
Позже оказалось, что задержанный является участником праворадикальной организации "С14". На суд поддержать задержанного пришли и его собратья. У них есть несколько иная версия развития инцидента.
Было около 4 машин, оттуда выбежали неизвестные люди, не представились, на них не было никаких опознавательных знаков. Сразу начали бить, и повалили одного на землю, начали бить ногами, потом такая же ситуация произошла с другим участником,
– рассказал координатор львовского отделения организации "С14" Олег Магер.
Тем временем официальные комментарии полиции несколько отличаются.
"Правоохранители подошли, представились, злоумышленники в этот момент начали убегать, во время их задержания один из них ударил ножом оперативника. Было две группы правоохранителей", – отметила Светлана Добровольская, пресс-секретарь полиции Львовщины.
Также стало известно, что правоохранителю, который получил ранение, сделали сложную операцию. Выйти на работу он сможет только через 4 месяца.
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Это был удар слева, через грудную клетку лезвие ножа прошло через почку, толстую кишку. Сейчас жизни ничего не угрожает, он находится в отделении интенсивной терапии. До 4 месяцев он будет нетрудоспособным,
– сказал старший ординатор Больницы скорой медицинской помощи Ярослав Кныш.
В Галицком райсуде Львова избрали меру пресечения для парня, который ранил ножом полицейского. Произошло это 17 августа утром, когда двое граффитчиков разрисовывали фасад дома в центре города, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
По версии копов, они сделали замечание, а в ответ ребята бросились бежать. Когда их пытались схватить, один из них вытащил нож и ранил полицейского. Он сейчас находится в больнице. Активисты же говорят, мол, мужчины были не в форме и никак себя не идентифицировали. Наоборот положили на землю и начали бить, когда те пытались сделать надпись "Кто заказал Катю Гандзюк?".
Один из активистов, который ранил полицейского ножом, будет находиться под стражей в течение 60 дней без права внесения залога. Именно о такой мере пресечения и ходатайствовала прокуратура. Сам подсудимый, которому дали слово, все-таки просил о домашнем аресте. Об этом просила и его защита.
Позже оказалось, что задержанный является участником праворадикальной организации "С14". На суд поддержать задержанного пришли и его собратья. У них есть несколько иная версия развития инцидента.
Было около 4 машин, оттуда выбежали неизвестные люди, не представились, на них не было никаких опознавательных знаков. Сразу начали бить, и повалили одного на землю, начали бить ногами, потом такая же ситуация произошла с другим участником,
– рассказал координатор львовского отделения организации "С14" Олег Магер.
Тем временем официальные комментарии полиции несколько отличаются.
"Правоохранители подошли, представились, злоумышленники в этот момент начали убегать, во время их задержания один из них ударил ножом оперативника. Было две группы правоохранителей", – отметила Светлана Добровольская, пресс-секретарь полиции Львовщины.
Также стало известно, что правоохранителю, который получил ранение, сделали сложную операцию. Выйти на работу он сможет только через 4 месяца.
Читайте также: Во Львове пьяный водитель с ножом напал на полицейского
Это был удар слева, через грудную клетку лезвие ножа прошло через почку, толстую кишку. Сейчас жизни ничего не угрожает, он находится в отделении интенсивной терапии. До 4 месяцев он будет нетрудоспособным,
– сказал старший ординатор Больницы скорой медицинской помощи Ярослав Кныш.
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