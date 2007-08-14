» » Киевская маршрутка на ходу потеряла колесо
Раздел: Происшествия  
0

Киевская маршрутка на ходу потеряла колесо

Киевская маршрутка на ходу потеряла колесоПострадавших не было

В Киеве вечером 17 августа произошел опасный инцидент с маршрутным автобусом: у транспортного средства на ходу отвалилось колесо, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факты и комментарии

Авария автобуса случилась на жилмассиве Троещина, напротив дома по ул. Бальзака, 8.

Читайте также: В Киеве у маршрутки на ходу оторвалось заднее колесо. Видео

Пострадавших не было, поскольку маршрутка ехала пустой, без пассажиров. Фото с места событий опубликовано в паблике dtp.kiev.ua в Facebook.

Киевская маршрутка на ходу потеряла колесо
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, маршрутка

Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:51 » Автор: Татьяна Ларина
     110
     0

Похожие новости по теме

В Киеве у автобуса на ходу отпало колесо В Киеве у автобуса на ходу отпало колесо

Заднее левое колесо автобуса вывернулось в арке.

В Киеве у маршрутки на ходу отвалилось колесо В Киеве у маршрутки на ходу отвалилось колесо

К счастью, никто не пострадал.

ДТП в Киеве: маршрутка с пассажирами на ходу ДТП в Киеве: маршрутка с пассажирами на ходу "потеряла" колесо

Колеса от маршрутки могли отлететь из-за износа техники.

ДТП в Киеве: у маршрутки на ходу отвалилось колесо ДТП в Киеве: у маршрутки на ходу отвалилось колесо

ЧП произошло со столичным автобусом № 599.

В Киеве пассажирский автобус на ходу В Киеве пассажирский автобус на ходу "потерял" колесо

У маршрутки при торможении отлетело колесо.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх