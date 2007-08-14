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Раздел: Происшествия  
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Смертельное ДТП на Львовщине: столкнулись три авто

Смертельное ДТП на Львовщине: столкнулись три автоВследствие тройного автостолкновения на Львовщине погибли водитель и пассажир микроавтобуса.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на sq.com.ua.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 17 августа, около 18.45 на автодороге Киев - Чоп в селе Гамалеевка, Пустомытовского района. Столкнулись три транспортных средства - Mercedes Sprinter, Daewoo Lanos и BMW.

Как сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, Mercedes Sprinter под управлением жителя г. Луцк, 1981 года рождения, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Daewoo Lanos под управлением жителя с. Березина, Николаевского района, 1977 года рождения, и в дальнейшем - с автомобилем BMW Х5 под управлением жителя с. Запытов, Каменка-Бугского района 1987 года рождения.

От полученных травм водитель и пассажир микроавтобуса Mercedes скончались на месте происшествия. Водителя Lanos госпитализировали с диагнозом "Тяжелая сочетанная травма. ЗЧМТ. Множественные ссадины лица. Ушиб грудной клетки. Закрытые множественные переломы костей обеих нижних конечностей".

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Сейчас полицейские устанавливают всех участников ДТП, выясняют обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
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 Теги: Львовская область, ДТП, жертвы

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Сегодня, 09:10 » Автор: Алена Шимко
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