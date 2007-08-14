Раздел: Происшествия
Смертельное ДТП на Львовщине: столкнулись три авто
Вследствие тройного автостолкновения на Львовщине погибли водитель и пассажир микроавтобуса.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на sq.com.ua.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 17 августа, около 18.45 на автодороге Киев - Чоп в селе Гамалеевка, Пустомытовского района. Столкнулись три транспортных средства - Mercedes Sprinter, Daewoo Lanos и BMW.
Как сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, Mercedes Sprinter под управлением жителя г. Луцк, 1981 года рождения, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Daewoo Lanos под управлением жителя с. Березина, Николаевского района, 1977 года рождения, и в дальнейшем - с автомобилем BMW Х5 под управлением жителя с. Запытов, Каменка-Бугского района 1987 года рождения.
От полученных травм водитель и пассажир микроавтобуса Mercedes скончались на месте происшествия. Водителя Lanos госпитализировали с диагнозом "Тяжелая сочетанная травма. ЗЧМТ. Множественные ссадины лица. Ушиб грудной клетки. Закрытые множественные переломы костей обеих нижних конечностей".
Читайте также: Смертельное ДТП на Львовщине: столкнулись ВАЗ и мопед
Сейчас полицейские устанавливают всех участников ДТП, выясняют обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на sq.com.ua.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 17 августа, около 18.45 на автодороге Киев - Чоп в селе Гамалеевка, Пустомытовского района. Столкнулись три транспортных средства - Mercedes Sprinter, Daewoo Lanos и BMW.
Как сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, Mercedes Sprinter под управлением жителя г. Луцк, 1981 года рождения, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Daewoo Lanos под управлением жителя с. Березина, Николаевского района, 1977 года рождения, и в дальнейшем - с автомобилем BMW Х5 под управлением жителя с. Запытов, Каменка-Бугского района 1987 года рождения.
От полученных травм водитель и пассажир микроавтобуса Mercedes скончались на месте происшествия. Водителя Lanos госпитализировали с диагнозом "Тяжелая сочетанная травма. ЗЧМТ. Множественные ссадины лица. Ушиб грудной клетки. Закрытые множественные переломы костей обеих нижних конечностей".
Читайте также: Смертельное ДТП на Львовщине: столкнулись ВАЗ и мопед
Сейчас полицейские устанавливают всех участников ДТП, выясняют обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
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