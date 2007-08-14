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Раздел: Происшествия  
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На украинском курорте утонул россиянин

На украинском курорте утонул россиянинНа черноморском пляже курортного поселка Лазурное на Херсонщине погиб гражданин РФ.

Проехал несколько тысяч километров, чтобы…умереть на отдыхе. 79-летний мужчина, прибывший аж из города Новый Уренгой, пошел купаться, и вроде бы ни с того ни с сего захлебнулся на мелководье, передает Хроника.инфо со ссылкой на Херсон Онлайн.

Однако медикам из бригады «скорой помощи» супруга утопленника объяснила, что у мужа давно были проблемы с сердцем – он даже кардиостимулятор установил. Но и кардиостимулятор не помог справиться с нагрузкой в виде дальнего путешествия и жары.

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К слову, обострение хронических сердечно-сосудистых заболеваний среди курортников старшего возраста – нынче весьма распространенная причина обращений за неотложной помощью среди отдыхающих на черноморском и азовском побережьях нашей области.
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 Теги: Херсон, Лазурное, утопленник, россиянин

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Сегодня, 11:40 » Автор: Алена Шимко
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