Раздел: Происшествия
В Ивано-Франковской области насмерть разбился мотоциклист
Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло, сегодня, 18 августа, около 3:00 в городе Снятин.
Как предварительно установлено правоохранителями, 23-летний житель Черновицкой области, управляя мотоциклом марки «ИЖ» на закругленном участке дороги в Снятине по улице Коснятина, не справился с управлением и съехал с проезжей части дороги в кирпичный забор, передает Хроника.инфо со ссылкой на galka.if.ua.
В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия, а его 21-летняя пассажирка получила телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, ушибов грудной клетки и таза.
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По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, информирует сектор коммуникации полиции в Ивано-Франковской области.
Как предварительно установлено правоохранителями, 23-летний житель Черновицкой области, управляя мотоциклом марки «ИЖ» на закругленном участке дороги в Снятине по улице Коснятина, не справился с управлением и съехал с проезжей части дороги в кирпичный забор, передает Хроника.инфо со ссылкой на galka.if.ua.
В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия, а его 21-летняя пассажирка получила телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, ушибов грудной клетки и таза.
Читайте также: На Ровенщине насмерть разбился мотоциклист, въехав в забор
По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, информирует сектор коммуникации полиции в Ивано-Франковской области.
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