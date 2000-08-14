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Раздел: Происшествия  
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В Ивано-Франковской области насмерть разбился мотоциклист

В Ивано-Франковской области насмерть разбился мотоциклистДорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло, сегодня, 18 августа, около 3:00 в городе Снятин.

Как предварительно установлено правоохранителями, 23-летний житель Черновицкой области, управляя мотоциклом марки «ИЖ» на закругленном участке дороги в Снятине по улице Коснятина, не справился с управлением и съехал с проезжей части дороги в кирпичный забор, передает Хроника.инфо со ссылкой на galka.if.ua.

В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия, а его 21-летняя пассажирка получила телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, ушибов грудной клетки и таза.

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По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, информирует сектор коммуникации полиции в Ивано-Франковской области.
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 Теги: Черновицкая область, ДТП, мотоциклист

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Сегодня, 13:40 » Автор: Алена Шимко
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