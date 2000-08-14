В Киеве во время пьяной драки на улице зарезали мужчину

Инцидент произошел на бульваре Кольцова.



Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Киева, передает



Установлено, что двое мужчин вместе распивали спиртные напитки. Во время застолья один из собутыльников пырнул ножом в шею своего знакомого. От полученного ранения 30-летний пострадавший умер в машине скорой помощи.



Выяснилось, что мужчина был родом из Черкасс, в Киеве нигде не работал и не имел постоянного места жительства.



С места происшествия нападавший скрылся, но его удалось разыскать правоохранителям. Злоумышленником оказался 41-летний уроженец Николаевской области, уже имевший ранее проблемы с законом.



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По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Киева, передает Хроника.инфо со ссылкой на sq.com.ua Установлено, что двое мужчин вместе распивали спиртные напитки. Во время застолья один из собутыльников пырнул ножом в шею своего знакомого. От полученного ранения 30-летний пострадавший умер в машине скорой помощи.Выяснилось, что мужчина был родом из Черкасс, в Киеве нигде не работал и не имел постоянного места жительства.С места происшествия нападавший скрылся, но его удалось разыскать правоохранителям. Злоумышленником оказался 41-летний уроженец Николаевской области, уже имевший ранее проблемы с законом.По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.



