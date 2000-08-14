Раздел: Происшествия
В Киеве во время пьяной драки на улице зарезали мужчину
Инцидент произошел на бульваре Кольцова.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Киева, передает Хроника.инфо со ссылкой на sq.com.ua.
Установлено, что двое мужчин вместе распивали спиртные напитки. Во время застолья один из собутыльников пырнул ножом в шею своего знакомого. От полученного ранения 30-летний пострадавший умер в машине скорой помощи.
Выяснилось, что мужчина был родом из Черкасс, в Киеве нигде не работал и не имел постоянного места жительства.
С места происшествия нападавший скрылся, но его удалось разыскать правоохранителям. Злоумышленником оказался 41-летний уроженец Николаевской области, уже имевший ранее проблемы с законом.
Читайте также: В Мукачево в подъезде зарезали 27-летнего мужчину
По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Киева, передает Хроника.инфо со ссылкой на sq.com.ua.
Установлено, что двое мужчин вместе распивали спиртные напитки. Во время застолья один из собутыльников пырнул ножом в шею своего знакомого. От полученного ранения 30-летний пострадавший умер в машине скорой помощи.
Выяснилось, что мужчина был родом из Черкасс, в Киеве нигде не работал и не имел постоянного места жительства.
С места происшествия нападавший скрылся, но его удалось разыскать правоохранителям. Злоумышленником оказался 41-летний уроженец Николаевской области, уже имевший ранее проблемы с законом.
Читайте также: В Мукачево в подъезде зарезали 27-летнего мужчину
По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
188
0
Также советуем посмотреть
- Ретронаряды подружек невесты, которые сегодня выглядят забавно
- На кукурузном поле: мужчина сделал невесте необычное предложение
- Забавные картинки для отличного субботнего настроения
- В Сети появились остроумные фотожабы на потоп во Львове
- Пять минут веселья: смешные таблички на домах
- Забавные ситуации, которые могли случиться лишь в азиатских странах
- Самые смешные демотиваторы на выходные
- Ситуация на Донбассе: 40 обстрелов, двое раненых
- Буря позитива: смешные фотки домашних питомцев
- Странные будни скелета насмешили пользователей Instagram
- Нелепые неудачи, способные вызвать неудержимый хохот
- Умора: «идеальные преступления», закончившиеся полным провалом
- Проблемы худых и полных девушек в забавных комиксах
- Прикольные вещи, найденные в секонд-хендах
- В центре Киева будут стрелять из пушек
- В Арктике ученым пришлось «отвоевывать» у медведя ногу мамонта
- Российская ловушка для Украины
- Дорого-богато: Сеть насмешила маршрутка с коврами вместо окон
- Прикол дня: пес спокойно наблюдал за дракой, возникшей из-за него
- Стоит ли ожидать поддержки Мирового банка
- Сеть в восторге от «нанотехнологий» киевского дворника
- Як «Нафтогаз» хотів заробити на киянах
- Прыжок обезьяны с 50-метровой вышки покорил YouTube
- В России завели новые уголовные дела на украинских военных
- В Госдепе взялись за Кремль
- Участник телевикторины проиграл большие деньги, перепутав Обаму с бен Ладеном
- Про що свідчить атака на генпрокурора
- У перуанца возникли проблемы с законом из-за нелепой подписи в паспорте
- «Мозгов в Раде не хватает»: Потап насмешил Сеть желанием поучаствовать в выборах
- Про ЄСВ у зоні АТО
Оставьте свой комментарий