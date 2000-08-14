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Раздел: Происшествия  
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В Киеве во время пьяной драки на улице зарезали мужчину

В Киеве во время пьяной драки на улице зарезали мужчинуИнцидент произошел на бульваре Кольцова.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Киева, передает Хроника.инфо со ссылкой на sq.com.ua.

Установлено, что двое мужчин вместе распивали спиртные напитки. Во время застолья один из собутыльников пырнул ножом в шею своего знакомого. От полученного ранения 30-летний пострадавший умер в машине скорой помощи.

Выяснилось, что мужчина был родом из Черкасс, в Киеве нигде не работал и не имел постоянного места жительства.

С места происшествия нападавший скрылся, но его удалось разыскать правоохранителям. Злоумышленником оказался 41-летний уроженец Николаевской области, уже имевший ранее проблемы с законом.

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По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.
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 Теги: Киев, улица, драка, нож, жертва

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Сегодня, 15:40 » Автор: Алена Шимко
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