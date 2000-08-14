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Раздел: Происшествия  
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Киевлянин, пытавшийся перелезть через забор, напоролся на острые прутья

Киевлянин, пытавшийся перелезть через забор, напоролся на острые прутьяМужчину снимали вместе с забором.

Сегодня, 18 августа, в Оболонском районе Киева пришлось госпитализировать мужчину, который неудачно перелазил через острый забор. Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

"ЧП в Киеве на Оболоне: мужчина перелазил через острый забор и нанизался на штыри. Малиновского, 4. Сейчас ГСЧС срезали часть забора вместе с мужчиной и отправили в больницу скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

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После этого, по информации журналистов, спасателям пришлось максимально обрезать штыри, после чего медики аккуратно вынимать "копья". В то же время пользователи сети обратили внимание на не менее важный вопрос.
Киевлянин, пытавшийся перелезть через забор, напоролся на острые прутья
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 Теги: забор, Киев, жертва

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Сегодня, 16:44 » Автор: Алена Шимко
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