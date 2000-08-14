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Раздел: Происшествия  
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На Донетчине задержали школьника, помогавшего сепаратистам

На Донетчине задержали школьника, помогавшего сепаратистамВооруженный автоматом несовершеннолетний нес службу на блокпосту, и патрулировал улицы города Часов Яр.

Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили и задержали участника самопровозглашенной ДНР, который присоединился к сепаратистам в 2014 году будучи несовершеннолетним – в 15-летнем возрасте, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Об этом сообщает пресс-центрштаба операции Объединенных сил в субботу, 18 августа.

Отмечается, что подросток присоединился к ДНР "под влиянием пропаганды и обещаний материальной выгоды". Вооруженный автоматом старшеклассник нес службу на блокпосту, и патрулировал улицы города Часов Яр. Выявленных патриотически настроенных граждан как "нарушителей комендантского часа", доставляли в местный "штаб" ДНР.

С началом освобождения украинскими войсками городов от сепаратистов, парень решил на время покинуть Часов Яр.

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По материалам военной контрразведки СБУ открыто уголовное дело по статье о создании не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований (ст. 260 УК Украины). Задержанный сотрудничает соследствием.
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 Теги: Донецкая область, школьник, сепараститы, арест

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Сегодня, 17:12 » Автор: Алена Шимко
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