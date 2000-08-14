Раздел: Происшествия
На Донетчине задержали школьника, помогавшего сепаратистам
Вооруженный автоматом несовершеннолетний нес службу на блокпосту, и патрулировал улицы города Часов Яр.
Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили и задержали участника самопровозглашенной ДНР, который присоединился к сепаратистам в 2014 году будучи несовершеннолетним – в 15-летнем возрасте, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Об этом сообщает пресс-центрштаба операции Объединенных сил в субботу, 18 августа.
Отмечается, что подросток присоединился к ДНР "под влиянием пропаганды и обещаний материальной выгоды". Вооруженный автоматом старшеклассник нес службу на блокпосту, и патрулировал улицы города Часов Яр. Выявленных патриотически настроенных граждан как "нарушителей комендантского часа", доставляли в местный "штаб" ДНР.
С началом освобождения украинскими войсками городов от сепаратистов, парень решил на время покинуть Часов Яр.
Читайте также: Под Хмельницким подросток изнасиловал 14-летнего школьника
По материалам военной контрразведки СБУ открыто уголовное дело по статье о создании не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований (ст. 260 УК Украины). Задержанный сотрудничает соследствием.
Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили и задержали участника самопровозглашенной ДНР, который присоединился к сепаратистам в 2014 году будучи несовершеннолетним – в 15-летнем возрасте, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Об этом сообщает пресс-центрштаба операции Объединенных сил в субботу, 18 августа.
Отмечается, что подросток присоединился к ДНР "под влиянием пропаганды и обещаний материальной выгоды". Вооруженный автоматом старшеклассник нес службу на блокпосту, и патрулировал улицы города Часов Яр. Выявленных патриотически настроенных граждан как "нарушителей комендантского часа", доставляли в местный "штаб" ДНР.
С началом освобождения украинскими войсками городов от сепаратистов, парень решил на время покинуть Часов Яр.
Читайте также: Под Хмельницким подросток изнасиловал 14-летнего школьника
По материалам военной контрразведки СБУ открыто уголовное дело по статье о создании не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований (ст. 260 УК Украины). Задержанный сотрудничает соследствием.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
50
0
Также советуем посмотреть
- Забавные СМС-переписки с мамами
- Участница интеллектуального шоу не знала, где находится Великая китайская стена
- Ретронаряды подружек невесты, которые сегодня выглядят забавно
- На кукурузном поле: мужчина сделал невесте необычное предложение
- Забавные картинки для отличного субботнего настроения
- В Сети появились остроумные фотожабы на потоп во Львове
- Пять минут веселья: смешные таблички на домах
- Забавные ситуации, которые могли случиться лишь в азиатских странах
- Самые смешные демотиваторы на выходные
- Ситуация на Донбассе: 40 обстрелов, двое раненых
- Буря позитива: смешные фотки домашних питомцев
- Странные будни скелета насмешили пользователей Instagram
- Нелепые неудачи, способные вызвать неудержимый хохот
- Умора: «идеальные преступления», закончившиеся полным провалом
- Проблемы худых и полных девушек в забавных комиксах
- Прикольные вещи, найденные в секонд-хендах
- В центре Киева будут стрелять из пушек
- В Арктике ученым пришлось «отвоевывать» у медведя ногу мамонта
- Российская ловушка для Украины
- Дорого-богато: Сеть насмешила маршрутка с коврами вместо окон
- Прикол дня: пес спокойно наблюдал за дракой, возникшей из-за него
- Стоит ли ожидать поддержки Мирового банка
- Сеть в восторге от «нанотехнологий» киевского дворника
- Як «Нафтогаз» хотів заробити на киянах
- Прыжок обезьяны с 50-метровой вышки покорил YouTube
- В России завели новые уголовные дела на украинских военных
- В Госдепе взялись за Кремль
- Участник телевикторины проиграл большие деньги, перепутав Обаму с бен Ладеном
- Про що свідчить атака на генпрокурора
- У перуанца возникли проблемы с законом из-за нелепой подписи в паспорте
Оставьте свой комментарий