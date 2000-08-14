Раздел: Происшествия
На Донбассе погиб украинский военный
Еще один военный получил ранения.
В районе проведения ООС на Донбассе, за сутки 17-18 августа, 10 раз нарушили режим прекращения огня, погиб один украинский военный, еще один получил ранения.
Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Прицельный огонь открывался из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Золотое, Попасная, Новоалександровка, Гнутово, Павлополь, Лебединское и Широкино.
Читайте также: На Донбассе погиб украинский военный
Наряду с этим, в районе Авдеевки позиции украинских военных обстреляли из минометов калибром 82 мм.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
В районе проведения ООС на Донбассе, за сутки 17-18 августа, 10 раз нарушили режим прекращения огня, погиб один украинский военный, еще один получил ранения.
Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Прицельный огонь открывался из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Золотое, Попасная, Новоалександровка, Гнутово, Павлополь, Лебединское и Широкино.
Читайте также: На Донбассе погиб украинский военный
Наряду с этим, в районе Авдеевки позиции украинских военных обстреляли из минометов калибром 82 мм.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
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