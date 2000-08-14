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Раздел: Происшествия  
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В Харькове мужчина зарезал свою мать

В Харькове мужчина зарезал свою матьЗлоумышленник задержан.

Сотрудники полиции в Харькове разоблачили в совершении убийства 56-летнего мужчину.

Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в субботу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.

Накануне было обнаружено тело 80-летней женщины с травмами и следами кровотечения в частном доме по улице Люсинская.

Правовохранители установили, что смертельные травмы женщина получила от своего 56-летнего сына. Во время конфликта он нанес матери несколько ударов ножом в область голени. От полученных колото-резаных ран она скончалась.

Злоумышленник задержан и находится в изоляторе временного содержания.

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Открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве (ч.1 ст.115 УК Украины). Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
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 Теги: Харьков, убийство, мать

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Сегодня, 21:16 » Автор: Едгар Букмирза
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