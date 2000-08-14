Раздел: Происшествия
В Харькове мужчина зарезал свою мать
Злоумышленник задержан.
Сотрудники полиции в Харькове разоблачили в совершении убийства 56-летнего мужчину.
Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в субботу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.
Накануне было обнаружено тело 80-летней женщины с травмами и следами кровотечения в частном доме по улице Люсинская.
Правовохранители установили, что смертельные травмы женщина получила от своего 56-летнего сына. Во время конфликта он нанес матери несколько ударов ножом в область голени. От полученных колото-резаных ран она скончалась.
Злоумышленник задержан и находится в изоляторе временного содержания.
Читайте также: Убийство возле Запорожья: мужчина зарезал родную мать
Открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве (ч.1 ст.115 УК Украины). Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
Сотрудники полиции в Харькове разоблачили в совершении убийства 56-летнего мужчину.
Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в субботу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.
Накануне было обнаружено тело 80-летней женщины с травмами и следами кровотечения в частном доме по улице Люсинская.
Правовохранители установили, что смертельные травмы женщина получила от своего 56-летнего сына. Во время конфликта он нанес матери несколько ударов ножом в область голени. От полученных колото-резаных ран она скончалась.
Злоумышленник задержан и находится в изоляторе временного содержания.
Читайте также: Убийство возле Запорожья: мужчина зарезал родную мать
Открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве (ч.1 ст.115 УК Украины). Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
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