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Раздел: Происшествия  
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В Киеве жестоко избили дочь покойного волонтера

В Киеве жестоко избили дочь покойного волонтераОна перепугалась и не ожидала нападения.

17 августа в Киеве на Троещине, одном из самых неспокойных районов столицы, произошел инцидент – жестоко избили дочь покойного волонтера Сергея Павлова Анастасию.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.news.

“Дочку моего покойного друга Серёжи, который с первых дней войны отчаянно волонтёрил для украинской армии, избили вчера ночью”, – написал в своем Facebook волонтер Тим Златкин.

“Тогда была я одна и 6 человек против меня, из которых 4 мальчика… Я вышла встретить друга, сзади налетели и просто отключилась на секунду, а потом начали ржать и говорить типа, если она сейчас встанет и тронет Карину, то мы её с ног погасим”, – написала сама Анастасия, комментируя ситуацию.

Анастасия Павлова отметила, что она перепугалась и не ожидала нападения, поскольку тот человек, который предложил встретиться, был другом семьи.

“Он поддержал нас в трудную минуту… Ему папа простил все, что это человек сделал тогда, когда он был жив еще и украл его нож”, – добавила она.

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Павлова сообщила, что обратилась в Больницу скорой помощи. При этом доблестная нацполиция на вызов в БСП так не приехала. А врачи не исключили, что у девушки могут быть осложнения.
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 Теги: Киев, волонтер, драка

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Сегодня, 22:34 » Автор: Едгар Букмирза
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