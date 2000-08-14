Раздел: Происшествия
В Киеве жестоко избили дочь покойного волонтера
Она перепугалась и не ожидала нападения.
17 августа в Киеве на Троещине, одном из самых неспокойных районов столицы, произошел инцидент – жестоко избили дочь покойного волонтера Сергея Павлова Анастасию.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.news.
“Дочку моего покойного друга Серёжи, который с первых дней войны отчаянно волонтёрил для украинской армии, избили вчера ночью”, – написал в своем Facebook волонтер Тим Златкин.
“Тогда была я одна и 6 человек против меня, из которых 4 мальчика… Я вышла встретить друга, сзади налетели и просто отключилась на секунду, а потом начали ржать и говорить типа, если она сейчас встанет и тронет Карину, то мы её с ног погасим”, – написала сама Анастасия, комментируя ситуацию.
Анастасия Павлова отметила, что она перепугалась и не ожидала нападения, поскольку тот человек, который предложил встретиться, был другом семьи.
“Он поддержал нас в трудную минуту… Ему папа простил все, что это человек сделал тогда, когда он был жив еще и украл его нож”, – добавила она.
Читайте также: В Киеве жестоко избили волонтера
Павлова сообщила, что обратилась в Больницу скорой помощи. При этом доблестная нацполиция на вызов в БСП так не приехала. А врачи не исключили, что у девушки могут быть осложнения.
17 августа в Киеве на Троещине, одном из самых неспокойных районов столицы, произошел инцидент – жестоко избили дочь покойного волонтера Сергея Павлова Анастасию.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.news.
“Дочку моего покойного друга Серёжи, который с первых дней войны отчаянно волонтёрил для украинской армии, избили вчера ночью”, – написал в своем Facebook волонтер Тим Златкин.
“Тогда была я одна и 6 человек против меня, из которых 4 мальчика… Я вышла встретить друга, сзади налетели и просто отключилась на секунду, а потом начали ржать и говорить типа, если она сейчас встанет и тронет Карину, то мы её с ног погасим”, – написала сама Анастасия, комментируя ситуацию.
Анастасия Павлова отметила, что она перепугалась и не ожидала нападения, поскольку тот человек, который предложил встретиться, был другом семьи.
“Он поддержал нас в трудную минуту… Ему папа простил все, что это человек сделал тогда, когда он был жив еще и украл его нож”, – добавила она.
Читайте также: В Киеве жестоко избили волонтера
Павлова сообщила, что обратилась в Больницу скорой помощи. При этом доблестная нацполиция на вызов в БСП так не приехала. А врачи не исключили, что у девушки могут быть осложнения.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1247
0
Также советуем посмотреть
- Хаски, застрявший на кокосовой пальме, стал героем Сети
- В Сети высмеяли "бешенный трафик" на Крымском мосту
- Саакашвили заявил о своем участии в парламентских выборах в Раду
- Украинцы обнаружили неожиданную услугу, которую может предоставить
- В Сети высмеяли отдыхающих в Крыму россиян
- "Укроборонпрому" разрешили не отдавать долги России
- В России мужчина вернулся в семью после своих похорон
- Ожидание и реальность: правдивые комиксы из жизни родителей
- Забавные СМС-переписки с мамами
- Участница интеллектуального шоу не знала, где находится Великая китайская стена
- Ретронаряды подружек невесты, которые сегодня выглядят забавно
- На кукурузном поле: мужчина сделал невесте необычное предложение
- Забавные картинки для отличного субботнего настроения
- В Сети появились остроумные фотожабы на потоп во Львове
- Пять минут веселья: смешные таблички на домах
- Забавные ситуации, которые могли случиться лишь в азиатских странах
- Самые смешные демотиваторы на выходные
- Ситуация на Донбассе: 40 обстрелов, двое раненых
- Буря позитива: смешные фотки домашних питомцев
- Странные будни скелета насмешили пользователей Instagram
- Нелепые неудачи, способные вызвать неудержимый хохот
- Умора: «идеальные преступления», закончившиеся полным провалом
- Проблемы худых и полных девушек в забавных комиксах
- Прикольные вещи, найденные в секонд-хендах
- В центре Киева будут стрелять из пушек
- В Арктике ученым пришлось «отвоевывать» у медведя ногу мамонта
- Российская ловушка для Украины
- Дорого-богато: Сеть насмешила маршрутка с коврами вместо окон
- Прикол дня: пес спокойно наблюдал за дракой, возникшей из-за него
- Стоит ли ожидать поддержки Мирового банка
Оставьте свой комментарий