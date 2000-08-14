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Раздел: Происшествия  
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В Киеве зенитная установка врезалась в торговый центр

В Киеве зенитная установка врезалась в торговый центрЗенитную установку оттащили буксиром.

На улице Ярославской в Киеве зенитная установка "Бук", которая принимала участие в репетиции военного парада ко Дню независимости, врезалась в здание бизнес-центра.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Фото с места инцидента появились в соцсетях.

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По словам очевидца, техника ехала с парада ко Дню независимости, который проходил на Крещатике. Во время аварии возле здания находились гражданские, прохожие делали фото и видео военной техники.



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 Теги: Киев, зенитная установка, торговый центр

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Вчера, 23:55 » Автор: Едгар Букмирза
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