В Киеве избили и спустили с лестницы ревнивого мужа

Мужчины вместе выпевали.



На Караваевых дачах в доме по адресу Уманская, 31 произошла драка между двумя пьяными мужчинами. Конфликт произошел на почве ревности, передает



Драка случилась в субботу, 18 августа, около 21:00.



Как, сообщил один из участников драки, мужчина по имени Юрий, они вместе с женой Светланой и другом Иваном выпивали дома. В процессе распития спиртных напитков он заподозрил свою жену в том, что она изменяет ему с Иваном. У мужчин произошел конфликт. Сначала они выясняли отношения в словесной перепалке. После этого, Иван, дождавшись момента, несколько раз ударил ревнивого мужа чем-то тяжелым по голове, после чего выволок на лестничную клетку и спустил с лестницы.



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В результате ударов по голове и падения со ступенек медики диагностировали у Юрия закрытую черепно-мозговую травму, рассечение на голове в районе затылка, а также внутренние повреждения грудной клетки и брюшной полости. Несмотря на все советы медработников, потерпевший отказался от госпитализации. На месте работал экипаж патрульной полиции и «скорая». Детали происшествия установит следствие.











Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter На Караваевых дачах в доме по адресу Уманская, 31 произошла драка между двумя пьяными мужчинами. Конфликт произошел на почве ревности, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua Драка случилась в субботу, 18 августа, около 21:00.Как, сообщил один из участников драки, мужчина по имени Юрий, они вместе с женой Светланой и другом Иваном выпивали дома. В процессе распития спиртных напитков он заподозрил свою жену в том, что она изменяет ему с Иваном. У мужчин произошел конфликт. Сначала они выясняли отношения в словесной перепалке. После этого, Иван, дождавшись момента, несколько раз ударил ревнивого мужа чем-то тяжелым по голове, после чего выволок на лестничную клетку и спустил с лестницы.В результате ударов по голове и падения со ступенек медики диагностировали у Юрия закрытую черепно-мозговую травму, рассечение на голове в районе затылка, а также внутренние повреждения грудной клетки и брюшной полости. Несмотря на все советы медработников, потерпевший отказался от госпитализации. На месте работал экипаж патрульной полиции и «скорая». Детали происшествия установит следствие.



