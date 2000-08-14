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Раздел: Происшествия  
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В Киеве избили и спустили с лестницы ревнивого мужа

В Киеве избили и спустили с лестницы ревнивого мужаМужчины вместе выпевали.

На Караваевых дачах в доме по адресу Уманская, 31 произошла драка между двумя пьяными мужчинами. Конфликт произошел на почве ревности, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

Драка случилась в субботу, 18 августа, около 21:00.

Как, сообщил один из участников драки, мужчина по имени Юрий, они вместе с женой Светланой и другом Иваном выпивали дома. В процессе распития спиртных напитков он заподозрил свою жену в том, что она изменяет ему с Иваном. У мужчин произошел конфликт. Сначала они выясняли отношения в словесной перепалке. После этого, Иван, дождавшись момента, несколько раз ударил ревнивого мужа чем-то тяжелым по голове, после чего выволок на лестничную клетку и спустил с лестницы.

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В результате ударов по голове и падения со ступенек медики диагностировали у Юрия закрытую черепно-мозговую травму, рассечение на голове в районе затылка, а также внутренние повреждения грудной клетки и брюшной полости. Несмотря на все советы медработников, потерпевший отказался от госпитализации. На месте работал экипаж патрульной полиции и «скорая». Детали происшествия установит следствие.

В Киеве избили и спустили с лестницы ревнивого мужа
В Киеве избили и спустили с лестницы ревнивого мужа
В Киеве избили и спустили с лестницы ревнивого мужа
В Киеве избили и спустили с лестницы ревнивого мужа
В Киеве избили и спустили с лестницы ревнивого мужа
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 Теги: Киев, драка

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Сегодня, 10:17 » Автор: Анна Мартынова
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