Раздел: Происшествия
В столичном музее сгорела машина
Сгорел автомобиль Skoda Octavia.
В воскресенье, 19 августа, на территории музея-мастерской Знобы-Голембиевских дотла сгорел автомобиль Skoda Octavia. Перед возгоранием очевидцы слышали громкий хлопок, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Пожар произошел около 3:30.
По словам одного из очевидцев, перед началом пожара он услышал громкий хлопок, после чего правая часть автомобиля вспыхнула. Пламя было столь сильным, что мужчина не решился подходить к машине близко.
Владелец сгоревшего автомобиля сообщил, что пользовался им крайне редко, не больше раза в неделю. Машина стояла во дворе музея с пятницы, 17 августа. Она была накрыта брезентом и со снятыми с аккумулятора клеммами.
Читайте также: В Киеве избили и спустили с лестницы ревнивого мужа
На полную ликвидацию возгорания прибывшим на место пожарным потребовалось около 20 минут. К сожалению за это время машина полностью выгорела. На месте работал экипаж патрульной полиции, «скорая» и спасатели ГСЧС.
В воскресенье, 19 августа, на территории музея-мастерской Знобы-Голембиевских дотла сгорел автомобиль Skoda Octavia. Перед возгоранием очевидцы слышали громкий хлопок, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Пожар произошел около 3:30.
По словам одного из очевидцев, перед началом пожара он услышал громкий хлопок, после чего правая часть автомобиля вспыхнула. Пламя было столь сильным, что мужчина не решился подходить к машине близко.
Владелец сгоревшего автомобиля сообщил, что пользовался им крайне редко, не больше раза в неделю. Машина стояла во дворе музея с пятницы, 17 августа. Она была накрыта брезентом и со снятыми с аккумулятора клеммами.
Читайте также: В Киеве избили и спустили с лестницы ревнивого мужа
На полную ликвидацию возгорания прибывшим на место пожарным потребовалось около 20 минут. К сожалению за это время машина полностью выгорела. На месте работал экипаж патрульной полиции, «скорая» и спасатели ГСЧС.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
401
0
Также советуем посмотреть
- Вот это эпидемия: в больнице Аризоны забеременели сразу 16 медсестер
- В Сети потешаются над «закатом» курортного сезона в Крыму
- С добрым утром: веселые анекдоты на воскресенье
- С Крымом перепутала: любимую пропагандистку Путина высмеяли за отдых в Барселоне
- Хаски, застрявший на кокосовой пальме, стал героем Сети
- В Сети высмеяли "бешенный трафик" на Крымском мосту
- Саакашвили заявил о своем участии в парламентских выборах в Раду
- Украинцы обнаружили неожиданную услугу, которую может предоставить
- В Сети высмеяли отдыхающих в Крыму россиян
- "Укроборонпрому" разрешили не отдавать долги России
- В России мужчина вернулся в семью после своих похорон
- Ожидание и реальность: правдивые комиксы из жизни родителей
- Забавные СМС-переписки с мамами
- Участница интеллектуального шоу не знала, где находится Великая китайская стена
- Ретронаряды подружек невесты, которые сегодня выглядят забавно
- На кукурузном поле: мужчина сделал невесте необычное предложение
- Забавные картинки для отличного субботнего настроения
- В Сети появились остроумные фотожабы на потоп во Львове
- Пять минут веселья: смешные таблички на домах
- Забавные ситуации, которые могли случиться лишь в азиатских странах
- Самые смешные демотиваторы на выходные
- Ситуация на Донбассе: 40 обстрелов, двое раненых
- Буря позитива: смешные фотки домашних питомцев
- Странные будни скелета насмешили пользователей Instagram
- Нелепые неудачи, способные вызвать неудержимый хохот
- Умора: «идеальные преступления», закончившиеся полным провалом
- Проблемы худых и полных девушек в забавных комиксах
- Прикольные вещи, найденные в секонд-хендах
- В центре Киева будут стрелять из пушек
- В Арктике ученым пришлось «отвоевывать» у медведя ногу мамонта
Оставьте свой комментарий