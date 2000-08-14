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В столичном музее сгорела машина

В столичном музее сгорела машинаСгорел автомобиль Skoda Octavia.

В воскресенье, 19 августа, на территории музея-мастерской Знобы-Голембиевских дотла сгорел автомобиль Skoda Octavia. Перед возгоранием очевидцы слышали громкий хлопок, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

Пожар произошел около 3:30.

По словам одного из очевидцев, перед началом пожара он услышал громкий хлопок, после чего правая часть автомобиля вспыхнула. Пламя было столь сильным, что мужчина не решился подходить к машине близко.

Владелец сгоревшего автомобиля сообщил, что пользовался им крайне редко, не больше раза в неделю. Машина стояла во дворе музея с пятницы, 17 августа. Она была накрыта брезентом и со снятыми с аккумулятора клеммами.

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На полную ликвидацию возгорания прибывшим на место пожарным потребовалось около 20 минут. К сожалению за это время машина полностью выгорела. На месте работал экипаж патрульной полиции, «скорая» и спасатели ГСЧС.

В столичном музее сгорела машина
В столичном музее сгорела машина
В столичном музее сгорела машина
В столичном музее сгорела машина
В столичном музее сгорела машина
В столичном музее сгорела машина
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 Теги: Киев, пожар

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Сегодня, 11:46 » Автор: Анна Мартынова
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