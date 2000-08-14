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Раздел: Происшествия  
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Под Киевом задержали опасного «вора в законе»

Под Киевом задержали опасного «вора в законе»Ранее его выдворили из Украины.

В Киевской области в субботу, 18 августа, задержали ранее выдворенного из Украины "вора в законе" по прозвищу "Дато Агджабединский", передает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.

"Вчера вечером сотрудники полиции Киевской области задержали "вора в законе", 1985 года рождения, уголовное прозвище "Дато Агджабединский". Этот "турист" задерживался и ранее правоохранителями Киева и Львова в мае текущего года и по нему уже принималось решение о выдворении с территории Украины с запретом въезда на 3 года", – заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

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Он также отметил, что правоохранители сделают "все от них зависящее, чтобы выбросить вон из нашей страны" таких преступников, если не смогут их посадить в тюрьму.
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 Теги: Киевщина, вор в законе

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Сегодня, 14:42 » Автор: Анна Мартынова
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