Раздел: Происшествия
Под Киевом задержали опасного «вора в законе»
Ранее его выдворили из Украины.
В Киевской области в субботу, 18 августа, задержали ранее выдворенного из Украины "вора в законе" по прозвищу "Дато Агджабединский", передает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.
"Вчера вечером сотрудники полиции Киевской области задержали "вора в законе", 1985 года рождения, уголовное прозвище "Дато Агджабединский". Этот "турист" задерживался и ранее правоохранителями Киева и Львова в мае текущего года и по нему уже принималось решение о выдворении с территории Украины с запретом въезда на 3 года", – заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин.
Читайте также: В Киеве произошло ДТП с участием военного автомобилем
Он также отметил, что правоохранители сделают "все от них зависящее, чтобы выбросить вон из нашей страны" таких преступников, если не смогут их посадить в тюрьму.
В Киевской области в субботу, 18 августа, задержали ранее выдворенного из Украины "вора в законе" по прозвищу "Дато Агджабединский", передает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.
"Вчера вечером сотрудники полиции Киевской области задержали "вора в законе", 1985 года рождения, уголовное прозвище "Дато Агджабединский". Этот "турист" задерживался и ранее правоохранителями Киева и Львова в мае текущего года и по нему уже принималось решение о выдворении с территории Украины с запретом въезда на 3 года", – заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин.
Читайте также: В Киеве произошло ДТП с участием военного автомобилем
Он также отметил, что правоохранители сделают "все от них зависящее, чтобы выбросить вон из нашей страны" таких преступников, если не смогут их посадить в тюрьму.
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