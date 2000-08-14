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Раздел: Происшествия  
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На Львовщине легковушка влетела в пассажирский автобус

На Львовщине легковушка влетела в пассажирский автобусВодитель легковушки не справился с управлением.

Во Львовской области произошло ДТП с пассажирским автобусом и легковым авто, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Авария случилась на трассе Львов-Тернополь возле Золочева, где туристический автобус столкнулся с легковушкой.

"Авария произошла около 10:20, в селе Подгороднее, неподалеку от Золочева. По предварительной информации, житель Золочева не справился с управлением и столкнулся с маршрутным автобусом. В автобусе находилось 44 пассажира", - сказано в сообщении.

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Водителя легковушки госпитализировали в больницу. Травмы также получила одна из пассажирок. В полиции устанавливают окончательные причины аварии.
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 Теги: Львовщина, автобус

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Сегодня, 15:17 » Автор: Анна Мартынова
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