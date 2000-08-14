» » В Киеве дерево перекрыло проезжую часть
Раздел: Происшествия  
0

В Киеве дерево перекрыло проезжую часть

В Киеве дерево перекрыло проезжую частьСпециалисты расчистили дорогу.

На улице Янгеля на проезжую часть упало дерево и частично перекрыло дорожное движение, передает Хроника.инфо со ссылкой на socportal.info.

Инцидент произошел в результате ливня и порывов ветра.

Читайте также: В Сумах полицейские попали в серьезное ДТП

- Спасатели прибыли по месту вызова и с помощью бензопилы и топоров расчистили дорогу от ветвей дерева, - говорится в сообщении.

В Киеве дерево перекрыло проезжую часть
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, дерево

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:02 » Автор: Анна Мартынова
     389
     0

Похожие новости по теме

Под Киевом серьезное ДТП перекрыло трассу Под Киевом серьезное ДТП перекрыло трассу

Обстоятельства ДТП выясняют.

В центре Киева дерево рухнуло на автомобили и проезжую часть В центре Киева дерево рухнуло на автомобили и проезжую часть

Обошлось без пострадавших.

В Киеве дерево упало на детскую площадку В Киеве дерево упало на детскую площадку

Дерево упало на Отрадном.

На Волыни дерево рухнуло на школу На Волыни дерево рухнуло на школу

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, последствия ЧП ликвидировали спасатели

ЧП в Черкассах: на мужчину упало дерево ЧП в Черкассах: на мужчину упало дерево

58-летний пострадавший госпитализирован.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх