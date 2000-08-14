Раздел: Происшествия
Боевики совершили попытку наступления на позиции ВСУ
Украинские бойцы смело защищали свои позиции.
Группа из 8-10 боевиков совершила попытку вытеснить подразделение ООС с позиций у Золотое-4. В ходе боя командир наблюдательного поста получил смертельное ранение.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
"С 8 часов утра под прикрытием огня из автоматических гранатометов группа противника в составе 8-10 человек пыталась вытеснить Объединенные силы с одной из позиций, на Первомайском направлении. Василий Крищук и его наблюдательный пост первыми обнаружили противника и вступили в бой . Уже через несколько минут, умелыми действиями командира роты Александра Шапталы, по врагу был открыт сосредоточенный огонь, а его огневые средства были подавлены. Оккупанты начали отступать. В ходе боя командир наблюдательного поста Василий Крищук, который первым вступил в бой, получил смертельное ранение. Еще один боец был ранен", – рассказала капитан Виктория Данильчук.
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Украинские бойцы смело защищали свои позиции, поэтому будут награждены государственными наградами. Василий Крищук – посмертно.
Группа из 8-10 боевиков совершила попытку вытеснить подразделение ООС с позиций у Золотое-4. В ходе боя командир наблюдательного поста получил смертельное ранение.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
"С 8 часов утра под прикрытием огня из автоматических гранатометов группа противника в составе 8-10 человек пыталась вытеснить Объединенные силы с одной из позиций, на Первомайском направлении. Василий Крищук и его наблюдательный пост первыми обнаружили противника и вступили в бой . Уже через несколько минут, умелыми действиями командира роты Александра Шапталы, по врагу был открыт сосредоточенный огонь, а его огневые средства были подавлены. Оккупанты начали отступать. В ходе боя командир наблюдательного поста Василий Крищук, который первым вступил в бой, получил смертельное ранение. Еще один боец был ранен", – рассказала капитан Виктория Данильчук.
Читайте также: На Донбассе боевики совершили 13 обстрелов
Украинские бойцы смело защищали свои позиции, поэтому будут награждены государственными наградами. Василий Крищук – посмертно.
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