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Раздел: Происшествия  
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Боевики совершили попытку наступления на позиции ВСУ

Боевики совершили попытку наступления на позиции ВСУУкраинские бойцы смело защищали свои позиции.

Группа из 8-10 боевиков совершила попытку вытеснить подразделение ООС с позиций у Золотое-4. В ходе боя командир наблюдательного поста получил смертельное ранение.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

"С 8 часов утра под прикрытием огня из автоматических гранатометов группа противника в составе 8-10 человек пыталась вытеснить Объединенные силы с одной из позиций, на Первомайском направлении. Василий Крищук и его наблюдательный пост первыми обнаружили противника и вступили в бой . Уже через несколько минут, умелыми действиями командира роты Александра Шапталы, по врагу был открыт сосредоточенный огонь, а его огневые средства были подавлены. Оккупанты начали отступать. В ходе боя командир наблюдательного поста Василий Крищук, который первым вступил в бой, получил смертельное ранение. Еще один боец был ранен", – рассказала капитан Виктория Данильчук.

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Украинские бойцы смело защищали свои позиции, поэтому будут награждены государственными наградами. Василий Крищук – посмертно.
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 Теги: Боевики, ВСУ, наступление

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Сегодня, 18:26 » Автор: Едгар Букмирза
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