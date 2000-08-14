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На Донбассе боевики снова нарушили режим тишины

На Донбассе боевики снова нарушили режим тишиныБоевики открывали прицельный огонь из гранатометов.

На Донбассе 19 августа боевики два раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС), пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

"В течение текущих суток, с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 2 раза нарушили режим прекращения огня", - сообщили в ООС.

В частности, боевики открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Лебединское и Луганское.

Отмечено, что за эти сутки потерь среди наших военнослужащих нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

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Напомним, ранее сообщалось, что в зоне проведения ООС на Донбассе за минувшие сутки, 18 августа 2018 года, погибли двое украинских военных, еще двое получили ранения.
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 Теги: Донбасс, боевики, режим тишины

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Сегодня, 19:28 » Автор: Едгар Букмирза
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