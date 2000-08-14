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Раздел: Происшествия  
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В Киеве подтопило места археологических раскопок

В Киеве подтопило места археологических раскопокПродолжаются работы по очистке места.

В Киеве на Почтовой площади сильный ливень, который произошел в ночь на воскресенье, 19 августа, затопил раскопки старинной улицы ХІ-ХІІ веков.

Сейчас сотрудники коммунального предприятия откачивают воду в подземелье Почтовой площади.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал киевский краевед Анабелла Морина, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ura-inform.com.

По его данным ливнем залило раскопки больше, чем при прорыве магистральной трубы водопровода. Также сильно заливало прошлой осенью. Сейчас к воде, которая течет по земле, добавились ручьи, стекающие по стенам - в том месте, где вода уже нашла проход при аварии, - написала она, добавив, что система дренажа и водоотведения на Почтовой ручная. В месте с тем управление информобеспечения Киевской городской государственной администрации сообщило, что сегодня после ночного ненастья на улицах Киева работает 91 единица спецтехники, к ручной уборке привлечены также 178 сотрудников предприятия.

К сожалению, интенсивный ливень, град и шквальный ветер, смывавшие почву, песок, также большое количество мусора от торговых площадок привели к подтоплениям некоторых участков, в частности, на улицах Эспланадной, Бассейной, Антоновича. На данный момент городские службы ликвидировали последствия стихии на улицы Бассейную и Эспланадную с улиц Мечникова, Щелковичной, Госпитальной, Рогнединской, бульвара Леси Украинки.

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Продолжаются работы по очистке тротуаров на этих улицах, - рассказал руководитель корпорации, заверив, что в понедельник совместная комиссия коммунального предприятия "Плесо", Департамента благоустройства КГГА, "Киевавтодора" и других специалистов проведет обследование русла реки Лыбедь от места впадение в реку Днепр, а также участков открытых и закрытых русел.
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 Теги: Киев, раскопки

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Сегодня, 19:52 » Автор: Едгар Букмирза
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