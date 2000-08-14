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Раздел: Происшествия  
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Под Киевом в ДТП погибли четыре человека

Под Киевом в ДТП погибли четыре человекаАвария произошла вечером.

На Новоирпенской трассе произошло ДТП, в результате 4 человека погибли, еще 3 находятся в тяжелом состоянии.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

Отмечается, что авария произошла вечером в результате столкновения внедорожника Suzuki и Citroën. В один момент водитель Suzuki решил развернуться через две сплошные полосы, не пропустив при этом Citroën. Как следствие, он влетел ему в бок.

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Сообщается, что работники ГСЧС прибыли на место аварии, чтобы извлечь пострадавших из машин. Как отмечается, с помощью бензопилы свидетели аварии сами пытались вытащить водителя Citroën, который на тот момент еще был жив. Однако его травмы оказались несовместимы с жизнью.
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 22:48 » Автор: Едгар Букмирза
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