Раздел: Происшествия
Под Киевом в ДТП погибли четыре человека
Авария произошла вечером.
На Новоирпенской трассе произошло ДТП, в результате 4 человека погибли, еще 3 находятся в тяжелом состоянии.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Отмечается, что авария произошла вечером в результате столкновения внедорожника Suzuki и Citroën. В один момент водитель Suzuki решил развернуться через две сплошные полосы, не пропустив при этом Citroën. Как следствие, он влетел ему в бок.
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Сообщается, что работники ГСЧС прибыли на место аварии, чтобы извлечь пострадавших из машин. Как отмечается, с помощью бензопилы свидетели аварии сами пытались вытащить водителя Citroën, который на тот момент еще был жив. Однако его травмы оказались несовместимы с жизнью.
На Новоирпенской трассе произошло ДТП, в результате 4 человека погибли, еще 3 находятся в тяжелом состоянии.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Отмечается, что авария произошла вечером в результате столкновения внедорожника Suzuki и Citroën. В один момент водитель Suzuki решил развернуться через две сплошные полосы, не пропустив при этом Citroën. Как следствие, он влетел ему в бок.
Читайте также: ЧП в России: при пожаре в доме погибли четыре человека
Сообщается, что работники ГСЧС прибыли на место аварии, чтобы извлечь пострадавших из машин. Как отмечается, с помощью бензопилы свидетели аварии сами пытались вытащить водителя Citroën, который на тот момент еще был жив. Однако его травмы оказались несовместимы с жизнью.
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