Под Киевом в ДТП погибли четыре человека

Авария произошла вечером.



На Новоирпенской трассе произошло ДТП, в результате 4 человека погибли, еще 3 находятся в тяжелом состоянии.



Об этом пишет



Отмечается, что авария произошла вечером в результате столкновения внедорожника Suzuki и Citroën. В один момент водитель Suzuki решил развернуться через две сплошные полосы, не пропустив при этом Citroën. Как следствие, он влетел ему в бок.



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Сообщается, что работники ГСЧС прибыли на место аварии, чтобы извлечь пострадавших из машин. Как отмечается, с помощью бензопилы свидетели аварии сами пытались вытащить водителя Citroën, который на тот момент еще был жив. Однако его травмы оказались несовместимы с жизнью. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter На Новоирпенской трассе произошло ДТП, в результате 4 человека погибли, еще 3 находятся в тяжелом состоянии.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua Отмечается, что авария произошла вечером в результате столкновения внедорожника Suzuki и Citroën. В один момент водитель Suzuki решил развернуться через две сплошные полосы, не пропустив при этом Citroën. Как следствие, он влетел ему в бок.Сообщается, что работники ГСЧС прибыли на место аварии, чтобы извлечь пострадавших из машин. Как отмечается, с помощью бензопилы свидетели аварии сами пытались вытащить водителя Citroën, который на тот момент еще был жив. Однако его травмы оказались несовместимы с жизнью.



