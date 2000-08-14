Раздел: Происшествия
В Харькове ночью напали на мэрию: убит патрульный и злоумышленник
Также ранен охранник здания.
Ночью, 20 августа, в Харькове произошла перестрелка прямо в центре города, возле здания мэрии. Информация о том, что у горсовета слышны выстрелы, поступила в полицию около 00:37. Первыми на место ЧП прибыл наряд патрульной полиции, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Полицейские увидели возле здания горсовета раненого охранника, рядом стоял мужчина, который сразу же открыл огонь по патрульным, передает пресс-служба ГУ НП в Харьковской области.
Как сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех, согласно Закону Украины "О Национальной полиции" патрульные применили табельное огнестрельное оружие и обезвредили нападавшего (в переводе с канцелярского, стрелок был убит - Прим.Ред.). Сейчас его личность устанавливается. В больницу с огнестрельными ранениями были доставлены охранник горсовета и полицейский. Несмотря на усилия медиков полицейский скончался. Другой раненый находится в стабильном тяжелом состоянии.
Читайте также: Под Киевом в ДТП погибли четыре человека
На месте происшествия работали руководство ГУНП, следователи СУ, следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции, эксперты-криминалисты. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.
Ночью, 20 августа, в Харькове произошла перестрелка прямо в центре города, возле здания мэрии. Информация о том, что у горсовета слышны выстрелы, поступила в полицию около 00:37. Первыми на место ЧП прибыл наряд патрульной полиции, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Полицейские увидели возле здания горсовета раненого охранника, рядом стоял мужчина, который сразу же открыл огонь по патрульным, передает пресс-служба ГУ НП в Харьковской области.
Как сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех, согласно Закону Украины "О Национальной полиции" патрульные применили табельное огнестрельное оружие и обезвредили нападавшего (в переводе с канцелярского, стрелок был убит - Прим.Ред.). Сейчас его личность устанавливается. В больницу с огнестрельными ранениями были доставлены охранник горсовета и полицейский. Несмотря на усилия медиков полицейский скончался. Другой раненый находится в стабильном тяжелом состоянии.
Читайте также: Под Киевом в ДТП погибли четыре человека
На месте происшествия работали руководство ГУНП, следователи СУ, следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции, эксперты-криминалисты. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.
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