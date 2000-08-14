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Раздел: Происшествия  
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На Киевщине произошло смертельное ДТП

На Киевщине произошло смертельное ДТППогибла женщина-пассажирка.

Водитель легкового автомобиля догнал фуру, от удара авто выбросило далеко на обочину, погибла женщина, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.

Водитель легкового транспортного средства, предположительно марки «Ниссан» на 234 километре трассы Киев-Харьков по неизвестным причинам влетел в фуру, которая ехала впереди его.

Фура почти не пострадала, а легковой автомобиль от удара выбросило достаточно далеко за обочину дороги, по-видимому скорость у легкового автомобиля была достаточно большой. Передняя часть автомобиля полностью разбита.

По информации, указанной в сообщении на месте аварии погибла женщина, которая сидела на пассажирском сидении.

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На месте аварии работали сотрудники патрульной полиции, врачи скорой и спасатели. О состоянии водителя легкового автомобиля в сообщении не указано.

На Киевщине произошло смертельное ДТП
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 Теги: ДТП, Киевщина

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Сегодня, 09:57 » Автор: Анна Мартынова
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