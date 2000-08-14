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Раздел: Происшествия  
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В Киеве пьяный убил знакомую, ударив ногой по голове

В Киеве пьяный убил знакомую, ударив ногой по головеЖенщина скончалась в больнице.

Во время ссоры мужчина ударил знакомую ногой по голове. Пострадавшую госпитализировали в больничное учреждение, где она впоследствии скончалась. За содеянное ему грозит до десяти лет лишения свободы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Я и Закон.

По версии следствия, во время распития алкогольных напитков между знакомыми произошел конфликт.

Во время него мужчина ударил женщину ногой по голове.

Врачи «скорой», которые прибыли на вызов, госпитализировали пострадавшую в медицинское учреждение, где она впоследствии скончалась.

Правоохранители выяснили, что к нанесению телесных повреждений причастен 42-летний киевлянин. Вскоре его задержали.

Мужчине сообщили о подозрении по ч.2 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В Киеве пьяный убил знакомую, ударив ногой по голове
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 Теги: Киев, пьяный

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Сегодня, 11:29 » Автор: Анна Мартынова
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