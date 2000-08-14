Раздел: Происшествия
В Киеве пьяный убил знакомую, ударив ногой по голове
Женщина скончалась в больнице.
Во время ссоры мужчина ударил знакомую ногой по голове. Пострадавшую госпитализировали в больничное учреждение, где она впоследствии скончалась. За содеянное ему грозит до десяти лет лишения свободы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Я и Закон.
По версии следствия, во время распития алкогольных напитков между знакомыми произошел конфликт.
Во время него мужчина ударил женщину ногой по голове.
Врачи «скорой», которые прибыли на вызов, госпитализировали пострадавшую в медицинское учреждение, где она впоследствии скончалась.
Правоохранители выяснили, что к нанесению телесных повреждений причастен 42-летний киевлянин. Вскоре его задержали.
Мужчине сообщили о подозрении по ч.2 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
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За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Во время ссоры мужчина ударил знакомую ногой по голове. Пострадавшую госпитализировали в больничное учреждение, где она впоследствии скончалась. За содеянное ему грозит до десяти лет лишения свободы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Я и Закон.
По версии следствия, во время распития алкогольных напитков между знакомыми произошел конфликт.
Во время него мужчина ударил женщину ногой по голове.
Врачи «скорой», которые прибыли на вызов, госпитализировали пострадавшую в медицинское учреждение, где она впоследствии скончалась.
Правоохранители выяснили, что к нанесению телесных повреждений причастен 42-летний киевлянин. Вскоре его задержали.
Мужчине сообщили о подозрении по ч.2 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Читайте также: В Киеве подростки забрались на вершину опоры Южного моста
За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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