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Раздел: Происшествия  
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В Киеве взорвалось авто на еврономерах

В Киеве взорвалось авто на еврономерахОбстоятельства происшествия выясняют.

В Киеве ночью был взорван автомобиль, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.

Сегодня, 20 августа, в 2.20 ночи, в Дарницком районе Киева, был уничтожен взрывом автомобиль иностранной регистрации. Пострадавших нет.

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Выясняется владелец и причины взрыва.
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 Теги: Киев, авто

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Сегодня, 12:56 » Автор: Анна Мартынова
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