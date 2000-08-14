Под Харьковом в ДТП погибли три человека

"ВАЗ" столкнулся с иномаркой.



На автодороге Харьков - Старый Cалтив на повороте на село Песчаное Волчанского района Харьковской области вчера вечером случилось страшное ДТП. Вследствие чего погибло несколько людей, передает



По предварительным данным водитель транспортного средства «Лексус» ехал по главной дороге с Харькова по направлению к Старому Салтову, в то время как другая машина «ВАЗ» выезжала с села Песщаное на данную магистраль. Так, по невнимательности водителей произошло страшное столкновение.



На место происшествия приехали сотрудники полиции и скорой помощи. Медики оказали первую помощь пострадавшим, но к сожалению все кто находился в машине «ВАЗ» погибли: 2 пассажира и водитель.



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Сотрудники правоохранительных органов занесли данное происшествие в Единый журнал учета. На сегодняшний день все обстоятельства аварии устанавливаются.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter На автодороге Харьков - Старый Cалтив на повороте на село Песчаное Волчанского района Харьковской области вчера вечером случилось страшное ДТП. Вследствие чего погибло несколько людей, передает Хроника.инфо со ссылкой на kh.oblast.online По предварительным данным водитель транспортного средства «Лексус» ехал по главной дороге с Харькова по направлению к Старому Салтову, в то время как другая машина «ВАЗ» выезжала с села Песщаное на данную магистраль. Так, по невнимательности водителей произошло страшное столкновение.На место происшествия приехали сотрудники полиции и скорой помощи. Медики оказали первую помощь пострадавшим, но к сожалению все кто находился в машине «ВАЗ» погибли: 2 пассажира и водитель.Сотрудники правоохранительных органов занесли данное происшествие в Единый журнал учета. На сегодняшний день все обстоятельства аварии устанавливаются.



