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Раздел: Происшествия  
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Под Харьковом в ДТП погибли три человека

Под Харьковом в ДТП погибли три человека"ВАЗ" столкнулся с иномаркой.

На автодороге Харьков - Старый Cалтив на повороте на село Песчаное Волчанского района Харьковской области вчера вечером случилось страшное ДТП. Вследствие чего погибло несколько людей, передает Хроника.инфо со ссылкой на kh.oblast.online.

По предварительным данным водитель транспортного средства «Лексус» ехал по главной дороге с Харькова по направлению к Старому Салтову, в то время как другая машина «ВАЗ» выезжала с села Песщаное на данную магистраль. Так, по невнимательности водителей произошло страшное столкновение.

На место происшествия приехали сотрудники полиции и скорой помощи. Медики оказали первую помощь пострадавшим, но к сожалению все кто находился в машине «ВАЗ» погибли: 2 пассажира и водитель.

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Сотрудники правоохранительных органов занесли данное происшествие в Единый журнал учета. На сегодняшний день все обстоятельства аварии устанавливаются.
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 Теги: Харьковщина, ДТП

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Сегодня, 14:20 » Автор: Анна Мартынова
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