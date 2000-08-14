Раздел: Происшествия
Под Киевом сгорела «Газель»
Огонь уничтожил моторный отсек и водительскую кабину авто.
В субботу на Белоцерковщине сотрудники ГСЧС ликвидировали загорание грузового автомобиля, кабина которого полностью сгорела, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.
Информация о возгорании грузового автомобиля поступила в ГСЧС поступила около половины третьего ночи, пишет официальный сайт ГСЧС Киевщины. Горело грузовое транспортное средство марки «Газель» белого цвета по адресу: город Белая Церковь, ул. Курсовая.
На вызов для ликвидации пожара прибыли спасатели 3-й ГПСЧ города Белая Церковь.
По прибытии пожарными было установлено, что горит моторный отсек автомобили и огонь уже достиг водительской кабины.
При помощи пены в течении 15 минут пожар был ликвидирован, но, к сожалению, огонь уничтожил моторный отсек и водительскую кабину авто.
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Информации о пострадавших во время пожара не поступало, припаркованные неподалёку транспортные средства не пострадали. Причины пожара устанавливают специалисты.
В субботу на Белоцерковщине сотрудники ГСЧС ликвидировали загорание грузового автомобиля, кабина которого полностью сгорела, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.
Информация о возгорании грузового автомобиля поступила в ГСЧС поступила около половины третьего ночи, пишет официальный сайт ГСЧС Киевщины. Горело грузовое транспортное средство марки «Газель» белого цвета по адресу: город Белая Церковь, ул. Курсовая.
На вызов для ликвидации пожара прибыли спасатели 3-й ГПСЧ города Белая Церковь.
По прибытии пожарными было установлено, что горит моторный отсек автомобили и огонь уже достиг водительской кабины.
При помощи пены в течении 15 минут пожар был ликвидирован, но, к сожалению, огонь уничтожил моторный отсек и водительскую кабину авто.
Читайте также: В Киеве отремонтируют несколько больниц
Информации о пострадавших во время пожара не поступало, припаркованные неподалёку транспортные средства не пострадали. Причины пожара устанавливают специалисты.
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