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Раздел: Происшествия  
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В Киеве на Отрадном участились нападения на женщин

В Киеве на Отрадном участились нападения на женщинС женщин срывают цепочки.

С киевлянок средь бела дня срывают украшения. О случае нападения рассказали в соцсетях, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Женщина стала жертвой нападения днем 20 августа.

По словам пострадавшей, около часа дня в районе школы №46 на нее сзади напал неизвестный и сорвал с шеи цепочку.

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По словам местных жителей, это не первый случай нападения на женщин. Ранее на ул. Лебедева-Кумача также был случай нападения: с женщины сорвали цепочку и убежали в район общежитий НАУ.

В Киеве на Отрадном участились нападения на женщин
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 Теги: Киев, Отрадный

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Сегодня, 16:06 » Автор: Анна Мартынова
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