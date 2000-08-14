Раздел: Происшествия
В Киеве на Отрадном участились нападения на женщин
С женщин срывают цепочки.
С киевлянок средь бела дня срывают украшения. О случае нападения рассказали в соцсетях, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Женщина стала жертвой нападения днем 20 августа.
По словам пострадавшей, около часа дня в районе школы №46 на нее сзади напал неизвестный и сорвал с шеи цепочку.
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По словам местных жителей, это не первый случай нападения на женщин. Ранее на ул. Лебедева-Кумача также был случай нападения: с женщины сорвали цепочку и убежали в район общежитий НАУ.
С киевлянок средь бела дня срывают украшения. О случае нападения рассказали в соцсетях, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Женщина стала жертвой нападения днем 20 августа.
По словам пострадавшей, около часа дня в районе школы №46 на нее сзади напал неизвестный и сорвал с шеи цепочку.
Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду
По словам местных жителей, это не первый случай нападения на женщин. Ранее на ул. Лебедева-Кумача также был случай нападения: с женщины сорвали цепочку и убежали в район общежитий НАУ.
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