В Киеве на Отрадном участились нападения на женщин

С женщин срывают цепочки.



С киевлянок средь бела дня срывают украшения. О случае нападения рассказали в соцсетях, передает



Женщина стала жертвой нападения днем 20 августа.



По словам пострадавшей, около часа дня в районе школы №46 на нее сзади напал неизвестный и сорвал с шеи цепочку.



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По словам местных жителей, это не первый случай нападения на женщин. Ранее на ул. Лебедева-Кумача также был случай нападения: с женщины сорвали цепочку и убежали в район общежитий НАУ.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter С киевлянок средь бела дня срывают украшения. О случае нападения рассказали в соцсетях, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua Женщина стала жертвой нападения днем 20 августа.По словам пострадавшей, около часа дня в районе школы №46 на нее сзади напал неизвестный и сорвал с шеи цепочку.По словам местных жителей, это не первый случай нападения на женщин. Ранее на ул. Лебедева-Кумача также был случай нападения: с женщины сорвали цепочку и убежали в район общежитий НАУ.



