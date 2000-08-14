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Раздел: Происшествия  
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На Днепропетровщине грузовик столкнулся с автобусом: 18 пострадавших

На Днепропетровщине грузовик столкнулся с автобусом: 18 пострадавших Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Число пострадавших в результате столкновения грузового автомобиля и маршрутки в Днепропетровской области возросло до 18 человек, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Об этом во время пресс-конференции заявила пресс-секретарь патрульной полиции Днепропетровской области Людмила Копыленко.

"Сегодня, около 7:00, под Днепром, рядом с с. Обуховка, произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, перевозившего людей из с. Заря в г. Днепр. В автобус врезался грузовик "МАН", в результате чего за медицинской помощью обратились 18 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Всего в салоне было 30 пассажиров", – заявила она

Правоохранитель отметила, что, по предварительной версии, причиной аварии стало то, что водитель грузовика "МАН" уснул за рулем.

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"Как пояснил водитель грузовика, он ехал из Донецкой области, долго находился за рулем и из-за усталости уснул во время движения. Как следствие – врезался в автобус, который ехал впереди", – отметила Копыленко.
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 Теги: Днепропетровщина, ДТП

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Сегодня, 17:30 » Автор: Анна Мартынова
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