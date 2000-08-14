Раздел: Происшествия
На Донбассе уменьшилось количество обстрелов
Все обстрелы произошли на Мариупольском направлении.
На Донбассе сегодня зафиксировали семь обстрелов со стороны боевиков. В результате боевых действий никто из украинских военнослужащих не пострадал, передает штаб ООС на странице в Facebook.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.
"Все обстрелы произошли на Мариупольском направлении. Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Павлополь, Лебединское и Широкино. У Лебединского враг обстрелял наших защитников из минометов калибром 82 м", - говорится в сообщении штаба ООС.
Читайте также: Боевики сократили количество провокаций на Донбассе
Ранее сообщалось, что на протяжении прошлых суток, 19 августа, незаконные вооруженные формирования 20 раз открывали огонь по позициям ВСУ, тяжелое вооружение не применялось.
На Донбассе сегодня зафиксировали семь обстрелов со стороны боевиков. В результате боевых действий никто из украинских военнослужащих не пострадал, передает штаб ООС на странице в Facebook.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.
"Все обстрелы произошли на Мариупольском направлении. Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Павлополь, Лебединское и Широкино. У Лебединского враг обстрелял наших защитников из минометов калибром 82 м", - говорится в сообщении штаба ООС.
Читайте также: Боевики сократили количество провокаций на Донбассе
Ранее сообщалось, что на протяжении прошлых суток, 19 августа, незаконные вооруженные формирования 20 раз открывали огонь по позициям ВСУ, тяжелое вооружение не применялось.
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