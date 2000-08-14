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Раздел: Происшествия  
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На Донбассе уменьшилось количество обстрелов

На Донбассе уменьшилось количество обстреловВсе обстрелы произошли на Мариупольском направлении.

На Донбассе сегодня зафиксировали семь обстрелов со стороны боевиков. В результате боевых действий никто из украинских военнослужащих не пострадал, передает штаб ООС на странице в Facebook.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.

"Все обстрелы произошли на Мариупольском направлении. Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Павлополь, Лебединское и Широкино. У Лебединского враг обстрелял наших защитников из минометов калибром 82 м", - говорится в сообщении штаба ООС.

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Ранее сообщалось, что на протяжении прошлых суток, 19 августа, незаконные вооруженные формирования 20 раз открывали огонь по позициям ВСУ, тяжелое вооружение не применялось.
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 Теги: Донбасс, обстрел, перемирие

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Сегодня, 18:36 » Автор: Едгар Букмирза
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