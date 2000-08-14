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Раздел: Происшествия  
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В центре оккупированного Донецка горело здание

В центре оккупированного Донецка горело зданиеОгонь успел уничтожить часть мебели и вещей.

Сегодня, 20 августа, в центре неподконтрольного украинским властям Донецка произошло возгорание в здании главпочтамта по адресу Артема, 72.

Об инциденте сообщили в пресс-службе «МЧС ДНР», пишет Хроника.инфо со ссылкой на zi.dn.ua.

Известно, что возгорание произошло в подвальном помещении здания около 14 часов. Спустя полчаса огонь был ликвидирован. В сообщении также говорится, что в результате пожара пострадавших нет.

Однако огонь успел уничтожить часть мебели и вещей. Для тушения пожара были привлечены 3 единицы техники и 9 спасателей.

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Сейчас в здании главпочтамта находится отделение подконтрольного «ДНР» предприятия «Почта Донбасса».
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 Теги: Донецк, здания, пожар

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Сегодня, 20:36 » Автор: Едгар Букмирза
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