Раздел: Происшествия
В центре оккупированного Донецка горело здание
Огонь успел уничтожить часть мебели и вещей.
Сегодня, 20 августа, в центре неподконтрольного украинским властям Донецка произошло возгорание в здании главпочтамта по адресу Артема, 72.
Об инциденте сообщили в пресс-службе «МЧС ДНР», пишет Хроника.инфо со ссылкой на zi.dn.ua.
Известно, что возгорание произошло в подвальном помещении здания около 14 часов. Спустя полчаса огонь был ликвидирован. В сообщении также говорится, что в результате пожара пострадавших нет.
Однако огонь успел уничтожить часть мебели и вещей. Для тушения пожара были привлечены 3 единицы техники и 9 спасателей.
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Сейчас в здании главпочтамта находится отделение подконтрольного «ДНР» предприятия «Почта Донбасса».
Сегодня, 20 августа, в центре неподконтрольного украинским властям Донецка произошло возгорание в здании главпочтамта по адресу Артема, 72.
Об инциденте сообщили в пресс-службе «МЧС ДНР», пишет Хроника.инфо со ссылкой на zi.dn.ua.
Известно, что возгорание произошло в подвальном помещении здания около 14 часов. Спустя полчаса огонь был ликвидирован. В сообщении также говорится, что в результате пожара пострадавших нет.
Однако огонь успел уничтожить часть мебели и вещей. Для тушения пожара были привлечены 3 единицы техники и 9 спасателей.
Читайте также: На Подоле горело историческое здание XIX века
Сейчас в здании главпочтамта находится отделение подконтрольного «ДНР» предприятия «Почта Донбасса».
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