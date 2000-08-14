В центре оккупированного Донецка горело здание

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Травмированных и погибших в результате пожара нет.

В частности, произошел пожар в киевском общежитии (пер. Кустанайский, 5). В результате возгорания получила отравление угарным газом 18-летняя жительница общежития, она доставлена в реанимацию клинической больницы № 5. В пресс-центре ГСЧС сообщили, что возгорание началось в жилой комнате, огонь перекинулся на деревянные