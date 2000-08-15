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Раздел: Происшествия  
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В Лукьяновском СИЗО заключенного нашли мертвым

В Лукьяновском СИЗО заключенного нашли мертвымВ убийстве подозревают его сокамерника.

В Лукьяновском СИЗО в Киеве убили 34-летнего заключенного, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.

Его тело нашли в кровати, залитой кровью, с проломленной головой в камере для психически больных. Рядом находилось предполагаемое орудие преступления - деревянный брус с гвоздями.

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К убийству может быть причастен 29-летний сокамерник умершего. Он отбывает наказание за нанесение тяжких телесных повреждений. Подробности инцидента устанавливаются.
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 Теги: СИЗО, заключенные

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Сегодня, 10:01 » Автор: Анна Мартынова
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