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Массовое ДТП в Киеве: водитель был пьян и без удостоверения

Массовое ДТП в Киеве: водитель был пьян и без удостоверенияВ полиции раскрыли подробности.

Лихач на ВМW, разбивший 20 августа три припаркованных автомобиля на Днепровской набережной, был пьян и уже лишен права управлять транспортными средствами, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Об этом сообщила представитель пресс-службы Департамента патрульной полиции Яна Кутовая.

Кутовая отметила, что в отношении водителя полиция составила протокол по ст. 124 КУоАП (совершение ДТП), ст. 130 (управление в состоянии опьянения), потому что водитель имел признаки алкогольного опьянения, и по ч. 4 ст. 126 (управление автомобилем лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления), поскольку водитель уже был отстранен от управления.

По словам Кутовой, также составили админпротокол на одного из неравнодушных граждан, которые прибежали на место аварии для задержания злоумышленника. "На месте находились неравнодушные граждане, которые после ДТП набросились на водителя и хотели совершить самосуд над ним. Экипаж вызвал подмогу. Одного из самых активных граждан задержали и составили на него админматериалы за злостное неповиновение работникам полиции", - сказала представитель патрульных.

Она добавила, что правоохранители посадили водителя в патрульное авто, чтобы люди его не избили, после чего люди стали раскачивать полицейское авто.

Виновника ДТП доставили в Днепровское управление полиции, где на него составили админматериалы.

"Личность его установлена, админматериалы будут направлены в суд, который будет принимать решение относительно наказания. Прав у мужчины не изымали, так водительского удостоверения у него не было – он уже был отстранен от управления", - сказала Кутовая.

Автомобиль ВМW эвакуировали на штрафстоянку, а водителя отпустили. Информации о пистолете, о котором сообщали очевидцы, у патрульных нет.

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Так же как и данных о пострадавших во время ДТП или стычки на Днепровской набережной.

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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 13:24 » Автор: Анна Мартынова
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