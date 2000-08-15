Раздел: Происшествия
Массовое ДТП в Киеве: водитель был пьян и без удостоверения
В полиции раскрыли подробности.
Лихач на ВМW, разбивший 20 августа три припаркованных автомобиля на Днепровской набережной, был пьян и уже лишен права управлять транспортными средствами, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Об этом сообщила представитель пресс-службы Департамента патрульной полиции Яна Кутовая.
Кутовая отметила, что в отношении водителя полиция составила протокол по ст. 124 КУоАП (совершение ДТП), ст. 130 (управление в состоянии опьянения), потому что водитель имел признаки алкогольного опьянения, и по ч. 4 ст. 126 (управление автомобилем лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления), поскольку водитель уже был отстранен от управления.
По словам Кутовой, также составили админпротокол на одного из неравнодушных граждан, которые прибежали на место аварии для задержания злоумышленника. "На месте находились неравнодушные граждане, которые после ДТП набросились на водителя и хотели совершить самосуд над ним. Экипаж вызвал подмогу. Одного из самых активных граждан задержали и составили на него админматериалы за злостное неповиновение работникам полиции", - сказала представитель патрульных.
Она добавила, что правоохранители посадили водителя в патрульное авто, чтобы люди его не избили, после чего люди стали раскачивать полицейское авто.
Виновника ДТП доставили в Днепровское управление полиции, где на него составили админматериалы.
"Личность его установлена, админматериалы будут направлены в суд, который будет принимать решение относительно наказания. Прав у мужчины не изымали, так водительского удостоверения у него не было – он уже был отстранен от управления", - сказала Кутовая.
Автомобиль ВМW эвакуировали на штрафстоянку, а водителя отпустили. Информации о пистолете, о котором сообщали очевидцы, у патрульных нет.
Читайте также: В Киеве BMW устроил массовое ДТП
Так же как и данных о пострадавших во время ДТП или стычки на Днепровской набережной.
Лихач на ВМW, разбивший 20 августа три припаркованных автомобиля на Днепровской набережной, был пьян и уже лишен права управлять транспортными средствами, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Об этом сообщила представитель пресс-службы Департамента патрульной полиции Яна Кутовая.
Кутовая отметила, что в отношении водителя полиция составила протокол по ст. 124 КУоАП (совершение ДТП), ст. 130 (управление в состоянии опьянения), потому что водитель имел признаки алкогольного опьянения, и по ч. 4 ст. 126 (управление автомобилем лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления), поскольку водитель уже был отстранен от управления.
По словам Кутовой, также составили админпротокол на одного из неравнодушных граждан, которые прибежали на место аварии для задержания злоумышленника. "На месте находились неравнодушные граждане, которые после ДТП набросились на водителя и хотели совершить самосуд над ним. Экипаж вызвал подмогу. Одного из самых активных граждан задержали и составили на него админматериалы за злостное неповиновение работникам полиции", - сказала представитель патрульных.
Она добавила, что правоохранители посадили водителя в патрульное авто, чтобы люди его не избили, после чего люди стали раскачивать полицейское авто.
Виновника ДТП доставили в Днепровское управление полиции, где на него составили админматериалы.
"Личность его установлена, админматериалы будут направлены в суд, который будет принимать решение относительно наказания. Прав у мужчины не изымали, так водительского удостоверения у него не было – он уже был отстранен от управления", - сказала Кутовая.
Автомобиль ВМW эвакуировали на штрафстоянку, а водителя отпустили. Информации о пистолете, о котором сообщали очевидцы, у патрульных нет.
Читайте также: В Киеве BMW устроил массовое ДТП
Так же как и данных о пострадавших во время ДТП или стычки на Днепровской набережной.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
58
0
Также советуем посмотреть
- Путін на весіллі: європейці змінюють тактику
- В России устроили народные гуляния из-за укладки асфальта
- О промполитике и метафизике
- Фотка вальяжного кота-толстяка стала «вирусной»
- Нашу партію увесь час з кимось «женять»
- Производители туалетной бумаги подсказали россиянам "рецепт" экономии
- Российская власть вычеркнула детей из своего сознания
- Запертый в автомобиле хомяк знатно проучил хозяйку
- ВСУ провели испытания авиаракет "Оскол"
- Українці здатні до самоорганізації на загальнодержавному рівні
- Золушка уже не та: Захарова насмешила нелепым сравнением
- Тиждень несподіваного пожвавлення
- Сутки в ООС: 23 обстрела, двое раненых
- Забавные объявления от соседей с отличным чувством юмора
- В Украине нашли место для создания пантеона героев
- В Украине хотят легализировать перевозки на границу с Крымом
- Эти фотки заставят улыбнуться даже пессимистов
- Проблемы современных людей в прикольных комиксах
- В Хорватии с курьезом открыли почетное консульство Украины
- Потешные собаки, которые не годятся для охраны дома
- Прикольные фотки, сделанные в нужный момент
- Меркель проинформировала Порошенко о переговорах с Путиным
- Максимум позитива: отличные анекдоты на вечер понедельника
- В Сети посмеялись над постановочной встречей Путина с подростками
- Путина на свадьбе главы МИД Австрии высмеяли меткой карикатурой
- Коли народ стає розумним
- Реакция собаки на запись своего "выступления" насмешила YouTube
- «Утечка мозгов»: Жириновский придумал «способ» остановить трудовую миграцию
- КМДА відхилила проект сучасної розв'язки на Шулявці
- Битва за Арктику и киберпространство
Оставьте свой комментарий