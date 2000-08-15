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Раздел: Происшествия  
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В Киеве разыскивают 16-летнюю девушку

В Киеве разыскивают 16-летнюю девушкуКиевлян просят помочь с поисками.

Сотрудники Днепровского управления полиции Киева объявили в розыск 16-летнюю Эльвиру Эдуардовну Калинюк, которая вышла из дома и ее местонахождение неизвестно, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост 175-180 см., худощавое телосложение, волосы темные средней длины. Была одета: синие джинсы, белая футболка с надписью «adidas», кроссовки белого цвета.

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Всем, кому известно, местонахождение девочки, просьба сообщить в полицию.


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 Теги: Киев, розыск

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Сегодня, 15:03 » Автор: Анна Мартынова
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