Раздел: Происшествия
В Киеве разыскивают 16-летнюю девушку
Киевлян просят помочь с поисками.
Сотрудники Днепровского управления полиции Киева объявили в розыск 16-летнюю Эльвиру Эдуардовну Калинюк, которая вышла из дома и ее местонахождение неизвестно, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.
Приметы: на вид 16-17 лет, рост 175-180 см., худощавое телосложение, волосы темные средней длины. Была одета: синие джинсы, белая футболка с надписью «adidas», кроссовки белого цвета.
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Всем, кому известно, местонахождение девочки, просьба сообщить в полицию.
Сотрудники Днепровского управления полиции Киева объявили в розыск 16-летнюю Эльвиру Эдуардовну Калинюк, которая вышла из дома и ее местонахождение неизвестно, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.
Приметы: на вид 16-17 лет, рост 175-180 см., худощавое телосложение, волосы темные средней длины. Была одета: синие джинсы, белая футболка с надписью «adidas», кроссовки белого цвета.
Читайте также: В Киеве задержали грабителя-рецидивиста
Всем, кому известно, местонахождение девочки, просьба сообщить в полицию.
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