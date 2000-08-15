Раздел: Происшествия
В Киеве директор страховой компании выдумал ограбление, пытаясь присвоить деньги
Он сознался в преступлении.
В полиция Киева заявили, что директор страховой компании, которой сообщил о том, что у него украли 200 тысяч гривен, выдумал преступление. Он хотел забрать себе деньги предприятия, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.
Пострадавший рассказал, что инцидент произошел 16 августа. В Бутышевском переулке к нему подбежали двое, когда он садился в BMW, и выхватили сумку с крупной суммой денег. Сообщение о преступлении было зафиксировано в Журнале единого учета заявлений и решался вопрос об открытии уголовного производства по ст.186 УК, однако правоохранители заметили нестыковки в показаниях потерпевшего. Позже полицейские установили, что директор компании говорит неправду. Он признался, что придумал историю с нападением.
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По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 383 (Заведомо ложное сообщение о совершении преступления) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.
В полиция Киева заявили, что директор страховой компании, которой сообщил о том, что у него украли 200 тысяч гривен, выдумал преступление. Он хотел забрать себе деньги предприятия, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.
Пострадавший рассказал, что инцидент произошел 16 августа. В Бутышевском переулке к нему подбежали двое, когда он садился в BMW, и выхватили сумку с крупной суммой денег. Сообщение о преступлении было зафиксировано в Журнале единого учета заявлений и решался вопрос об открытии уголовного производства по ст.186 УК, однако правоохранители заметили нестыковки в показаниях потерпевшего. Позже полицейские установили, что директор компании говорит неправду. Он признался, что придумал историю с нападением.
Читайте также: В Киеве разыскивают 16-летнюю девушку
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 383 (Заведомо ложное сообщение о совершении преступления) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.
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