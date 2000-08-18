В Киеве на Северном мосту столкнулись шесть автомобилей

Из-за ДТП возникла пробка.



Утром 22 августа на Северном мосту в Киеве произошла авария с участием шести автомобилей, передает



"Сразу 6 авто столкнулись на Северном мосту, образовав серьезный затор в сторонц Почайной ( Петровки)", - говорится в сообщении.



Информации о пострадавших в результате ДТП пока нет.



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Также опубликована карта с обозначением пробки на мосту.





















Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Утром 22 августа на Северном мосту в Киеве произошла авария с участием шести автомобилей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф "Сразу 6 авто столкнулись на Северном мосту, образовав серьезный затор в сторонц Почайной ( Петровки)", - говорится в сообщении.Информации о пострадавших в результате ДТП пока нет.Также опубликована карта с обозначением пробки на мосту.



