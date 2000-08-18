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Раздел: Происшествия  
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В Киеве на Северном мосту столкнулись шесть автомобилей

В Киеве на Северном мосту столкнулись шесть автомобилейИз-за ДТП возникла пробка.

Утром 22 августа на Северном мосту в Киеве произошла авария с участием шести автомобилей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

"Сразу 6 авто столкнулись на Северном мосту, образовав серьезный затор в сторонц Почайной ( Петровки)", - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших в результате ДТП пока нет.

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Также опубликована карта с обозначением пробки на мосту.

В Киеве на Северном мосту столкнулись шесть автомобилей
В Киеве на Северном мосту столкнулись шесть автомобилей
В Киеве на Северном мосту столкнулись шесть автомобилей







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 Теги: Киев, Северный мост

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Сегодня, 09:30 » Автор: Анна Мартынова
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