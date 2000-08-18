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Раздел: Происшествия  
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В Киеве пропал 17-летний парень

В Киеве пропал 17-летний парень Пропавший мальчик 2001 года рождения.

В столице снова пропал ребенок. Подольское управление полиции разыскивает Стецкого Сергея Богдановича, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

В Киеве разыскивают Стецкого Сергея Богдановича, 2001 года рождения.

К сожалению, особых примет 17-летнего подростка на странице не сообщили. Также неизвестны обстоятельства исчезновения мальчика.

"Внимание! Разыскивается ребенок! Подольским УП разыскивается несовершеннолетний Стецкий Сергей Богданович, 2001 года рождения", - сказано в сообщении.

Полиция обращается к жителям столицы, а также к гостям города с просьбой сообщать любую информацию про местонахождения мальчика.

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"При поступлении любой информации о возможном местонахождении несовершеннолетнего, просим звонить по номеру "102", - просят представители полиции.

В Киеве пропал 17-летний парень
В Киеве пропал 17-летний парень
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 Теги: Киев, розыск

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Сегодня, 11:04 » Автор: Анна Мартынова
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