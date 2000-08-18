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Раздел: Происшествия  
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В Харькове ревнивец зарезал супругу

В Харькове ревнивец зарезал супругуУбили 39-летнюю женщину.

18 августа к сотрудникам Московского отдела полиции поступило заявление о том, что в местную больницу была доставлена женщина с многочисленными ножевыми ранениями. Медицинские работники пытались сделать все возможное, чтобы спасти жизнь девушке, но, к сожалению, она скончалась от полученных травм, передает Хроника.инфо со ссылкой на kh.oblast.online.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет

Правоохранительные органы провели ряд следственных действий и установили личность подозреваемого. Им оказался 53-летний муж пострадавшей. Об этом сообщает пресс-служба отдела Национальной полиции Харькова.

Со слов злоумышленника стало известно, что в тот злополучный день между возлюбленными возник конфликт из-за ревности. В ходе ссоры мужчина схватил нож и нанес многочисленные ранения своей девушке.

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В отношении правонарушителя было открыто уголовное производство по статье 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкциям предусмотренным статьей, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.
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 Теги: Харьков, убийство

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Сегодня, 12:34 » Автор: Анна Мартынова
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