Раздел: Происшествия
В Харькове ревнивец зарезал супругу
Убили 39-летнюю женщину.
18 августа к сотрудникам Московского отдела полиции поступило заявление о том, что в местную больницу была доставлена женщина с многочисленными ножевыми ранениями. Медицинские работники пытались сделать все возможное, чтобы спасти жизнь девушке, но, к сожалению, она скончалась от полученных травм, передает Хроника.инфо со ссылкой на kh.oblast.online.
Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет
Правоохранительные органы провели ряд следственных действий и установили личность подозреваемого. Им оказался 53-летний муж пострадавшей. Об этом сообщает пресс-служба отдела Национальной полиции Харькова.
Со слов злоумышленника стало известно, что в тот злополучный день между возлюбленными возник конфликт из-за ревности. В ходе ссоры мужчина схватил нож и нанес многочисленные ранения своей девушке.
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В отношении правонарушителя было открыто уголовное производство по статье 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкциям предусмотренным статьей, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.
18 августа к сотрудникам Московского отдела полиции поступило заявление о том, что в местную больницу была доставлена женщина с многочисленными ножевыми ранениями. Медицинские работники пытались сделать все возможное, чтобы спасти жизнь девушке, но, к сожалению, она скончалась от полученных травм, передает Хроника.инфо со ссылкой на kh.oblast.online.
Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет
Правоохранительные органы провели ряд следственных действий и установили личность подозреваемого. Им оказался 53-летний муж пострадавшей. Об этом сообщает пресс-служба отдела Национальной полиции Харькова.
Со слов злоумышленника стало известно, что в тот злополучный день между возлюбленными возник конфликт из-за ревности. В ходе ссоры мужчина схватил нож и нанес многочисленные ранения своей девушке.
Читайте также: В Киеве пропал 17-летний парень
В отношении правонарушителя было открыто уголовное производство по статье 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкциям предусмотренным статьей, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.
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