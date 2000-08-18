Раздел: Происшествия
В центре Киева три дорогих автомобиля устроили ДТП
ДТП парализовало движение.
На Кловском спуске в Киеве столкнулись 3 элитных автомобиля: движение парализовано, передает Хроника.инфо со ссылкой на most-dnepr.info.
Столкнулись Porsche Panamera, Toyota Camry и Toyota Land Cruiser. Движение парализовано полностью.
Перекрывают дорогу подручными "деревьями", чтоб машины не создали полный коллапс, а искали объездной маршрут.
Читайте также: В Киеве мужчина пострадал в пожаре
Без пострадавших. Оформляет патрульная полиция.
На Кловском спуске в Киеве столкнулись 3 элитных автомобиля: движение парализовано, передает Хроника.инфо со ссылкой на most-dnepr.info.
Столкнулись Porsche Panamera, Toyota Camry и Toyota Land Cruiser. Движение парализовано полностью.
Перекрывают дорогу подручными "деревьями", чтоб машины не создали полный коллапс, а искали объездной маршрут.
Читайте также: В Киеве мужчина пострадал в пожаре
Без пострадавших. Оформляет патрульная полиция.
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