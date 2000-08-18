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Раздел: Происшествия  
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В центре Киева три дорогих автомобиля устроили ДТП

В центре Киева три дорогих автомобиля устроили ДТПДТП парализовало движение.

На Кловском спуске в Киеве столкнулись 3 элитных автомобиля: движение парализовано, передает Хроника.инфо со ссылкой на most-dnepr.info.

Столкнулись Porsche Panamera, Toyota Camry и Toyota Land Cruiser. Движение парализовано полностью.

Перекрывают дорогу подручными "деревьями", чтоб машины не создали полный коллапс, а искали объездной маршрут.

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Без пострадавших. Оформляет патрульная полиция.

В центре Киева три дорогих автомобиля устроили ДТП
В центре Киева три дорогих автомобиля устроили ДТП
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 15:38 » Автор: Анна Мартынова
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