В Киеве на подростков напали с ножом

Им уже сообщено о подозрении в разбое.



В Киеве двое парней напали с ножом на двух 15-летних подростков, отобрав у них мобильные телефоны. Инцидент произошел 21 августа на пр. Воздухофлотском, передает



Злоумышленникам (23-х и 25-ти лет) уже сообщено о подозрении в разбойном нападении. Отмечается, что похищенное подозреваемые сдали в ломбард, а на выходе из него были задержаны.



"Один из злоумышленников оказался неоднократно судимым за корыстные преступления", - отметили в прокуратуре.



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В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Киеве двое парней напали с ножом на двух 15-летних подростков, отобрав у них мобильные телефоны. Инцидент произошел 21 августа на пр. Воздухофлотском, передает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua Злоумышленникам (23-х и 25-ти лет) уже сообщено о подозрении в разбойном нападении. Отмечается, что похищенное подозреваемые сдали в ломбард, а на выходе из него были задержаны."Один из злоумышленников оказался неоднократно судимым за корыстные преступления", - отметили в прокуратуре.В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.



