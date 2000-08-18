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Раздел: Происшествия  
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В Киеве на подростков напали с ножом

В Киеве на подростков напали с ножом Им уже сообщено о подозрении в разбое.

В Киеве двое парней напали с ножом на двух 15-летних подростков, отобрав у них мобильные телефоны. Инцидент произошел 21 августа на пр. Воздухофлотском, передает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.

Злоумышленникам (23-х и 25-ти лет) уже сообщено о подозрении в разбойном нападении. Отмечается, что похищенное подозреваемые сдали в ломбард, а на выходе из него были задержаны.

"Один из злоумышленников оказался неоднократно судимым за корыстные преступления", - отметили в прокуратуре.

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В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
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 Теги: Киев, нападение

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Сегодня, 16:53 » Автор: Анна Мартынова
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