Раздел: Происшествия
В Киеве на подростков напали с ножом
Им уже сообщено о подозрении в разбое.
В Киеве двое парней напали с ножом на двух 15-летних подростков, отобрав у них мобильные телефоны. Инцидент произошел 21 августа на пр. Воздухофлотском, передает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.
Злоумышленникам (23-х и 25-ти лет) уже сообщено о подозрении в разбойном нападении. Отмечается, что похищенное подозреваемые сдали в ломбард, а на выходе из него были задержаны.
"Один из злоумышленников оказался неоднократно судимым за корыстные преступления", - отметили в прокуратуре.
Читайте также: Под Киевом автоледи наехала на костер и сожгла свою машину
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
В Киеве двое парней напали с ножом на двух 15-летних подростков, отобрав у них мобильные телефоны. Инцидент произошел 21 августа на пр. Воздухофлотском, передает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.
Злоумышленникам (23-х и 25-ти лет) уже сообщено о подозрении в разбойном нападении. Отмечается, что похищенное подозреваемые сдали в ломбард, а на выходе из него были задержаны.
"Один из злоумышленников оказался неоднократно судимым за корыстные преступления", - отметили в прокуратуре.
Читайте также: Под Киевом автоледи наехала на костер и сожгла свою машину
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
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