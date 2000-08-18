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Раздел: Происшествия  
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Под Одессой произошло тройное ДТП: есть жертвы

Под Одессой произошло тройное ДТП: есть жертвыТрое человек погибли.

Под Одессой рейсовый автобус "Кишинев – Затока" столкнулся с трактором, который из-за удара влетел в легковушку. Три человека погибли, 12 получили ранения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Сначала автобус столкнулся с трактором, в результате чего перевернулся. Трактор же занесло на встречную полосу, где он врезался в автомобиль Peugeot.

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В результате ДТП водитель и пассажирка Peugeot, а также пассажир автобуса погибли на месте аварии.12 пассажиров автобуса, в том числе и ребенка, госпитализировали в больницу.
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 Теги: Одесская область, ДТП

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Сегодня, 17:59 » Автор: Анна Мартынова
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