Раздел: Происшествия
Под Одессой произошло тройное ДТП: есть жертвы
Трое человек погибли.
Под Одессой рейсовый автобус "Кишинев – Затока" столкнулся с трактором, который из-за удара влетел в легковушку. Три человека погибли, 12 получили ранения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Сначала автобус столкнулся с трактором, в результате чего перевернулся. Трактор же занесло на встречную полосу, где он врезался в автомобиль Peugeot.
Читайте также: Киевские банкиры присвоили почти 600 миллионов
В результате ДТП водитель и пассажирка Peugeot, а также пассажир автобуса погибли на месте аварии.12 пассажиров автобуса, в том числе и ребенка, госпитализировали в больницу.
Под Одессой рейсовый автобус "Кишинев – Затока" столкнулся с трактором, который из-за удара влетел в легковушку. Три человека погибли, 12 получили ранения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Сначала автобус столкнулся с трактором, в результате чего перевернулся. Трактор же занесло на встречную полосу, где он врезался в автомобиль Peugeot.
Читайте также: Киевские банкиры присвоили почти 600 миллионов
В результате ДТП водитель и пассажирка Peugeot, а также пассажир автобуса погибли на месте аварии.12 пассажиров автобуса, в том числе и ребенка, госпитализировали в больницу.
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