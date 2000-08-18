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Раздел: Происшествия  
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На Сумщине произошел взрыв возле дома депутата

На Сумщине произошел взрыв возле дома депутатаСейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

В городе Конотоп Сумской области произошел взрыв возле частного дома депутата городского совета. Как сообщает отдел коммуникации местной полиции, в 06:41 утра мужчина сам обратился к правоохранителям и сообщил о том, что около часа ночи услышал с улицы хлопок. Утром он обнаружил со стороны улицы повреждения на входной двери и разбитое стекло в окне.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.

Отмечается, что следственно-оперативная группа увидела возле забора небольшую по диаметру воронку от взрыва, а также повреждения в нижней части забора и окне. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, направленные на выяснение обстоятельств происшествия.

Напомним, что 2 августа в городе Каменское Днепропетровской области взорвался микроавтобус. В салоне находился директор КП "Трамвай", депутат Каменского горсовета Виталий Чернявский.

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Его госпитализировали в медучреждение. Правоохранители открыли уголовное производство по статьям 15 и 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
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 Теги: Сумщина, депутат

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Сегодня, 19:38 » Автор: Едгар Букмирза
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