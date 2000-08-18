Раздел: Происшествия
В Киеве освободили детский сад от незаконных «оккупантов»
Детский садик незаконно «оккупировала» частная фирма.
Когда-то частная фирма на Оболони арендовала у районных властей дошкольное учреждение, договор давно закончился, но гостям садик так понравился, что они решили остаться в нем навсегда.
Интересные факты с одним из дошкольных детских учреждений в Оболонском районе обнаружили сотрудники столичной местной пятой прокуратуры.
Об этом информирует Центр общественных связей прокуратуры города Киева в соцсети Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на oblast.online.
Детский садик на Оболони незаконно «оккупировала» частная фирма, помещения учреждения использовались отнюдь не в интересах детей.
Расследование правоохранителей показало следующее. Раньше частная компания действительно заключила договор аренды помещений детского садика с администрацией Оболонского района в лице его управления образования.
Бизнесмены заселились туда и стали вести хозяйственную деятельность. Однако срок аренды дошкольного учреждения давно закончился. Тем не менее, по-доброму бизнесмены не захотели покидать не принадлежащие им помещения сада для малышей.
И тогда сотрудники прокуратуры обратились с иском в Хозяйственный суд Киева в интересах столиччной территориальной общины. Прокуратура требовала вернуть детский сад на Оболони в собственность района и выселить бывших арендаторов, коими они уже давно перестали быть.
В результате Хозсуд столицы полностью удовлетворил исковые требования прокуроров.
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В настоящее время решение суда выполнено и по сути. Предприниматели-арендаторы выселены из помещений детского дошкольного учреждения, а сами помещения возвращены району.
Когда-то частная фирма на Оболони арендовала у районных властей дошкольное учреждение, договор давно закончился, но гостям садик так понравился, что они решили остаться в нем навсегда.
Интересные факты с одним из дошкольных детских учреждений в Оболонском районе обнаружили сотрудники столичной местной пятой прокуратуры.
Об этом информирует Центр общественных связей прокуратуры города Киева в соцсети Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на oblast.online.
Детский садик на Оболони незаконно «оккупировала» частная фирма, помещения учреждения использовались отнюдь не в интересах детей.
Расследование правоохранителей показало следующее. Раньше частная компания действительно заключила договор аренды помещений детского садика с администрацией Оболонского района в лице его управления образования.
Бизнесмены заселились туда и стали вести хозяйственную деятельность. Однако срок аренды дошкольного учреждения давно закончился. Тем не менее, по-доброму бизнесмены не захотели покидать не принадлежащие им помещения сада для малышей.
И тогда сотрудники прокуратуры обратились с иском в Хозяйственный суд Киева в интересах столиччной территориальной общины. Прокуратура требовала вернуть детский сад на Оболони в собственность района и выселить бывших арендаторов, коими они уже давно перестали быть.
В результате Хозсуд столицы полностью удовлетворил исковые требования прокуроров.
Читайте также: В Киеве произошел пожар: горел детский сад
В настоящее время решение суда выполнено и по сути. Предприниматели-арендаторы выселены из помещений детского дошкольного учреждения, а сами помещения возвращены району.
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