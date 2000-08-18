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Раздел: Происшествия  
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В Киеве освободили детский сад от незаконных «оккупантов»

В Киеве освободили детский сад от незаконных «оккупантов»Детский садик незаконно «оккупировала» частная фирма.

Когда-то частная фирма на Оболони арендовала у районных властей дошкольное учреждение, договор давно закончился, но гостям садик так понравился, что они решили остаться в нем навсегда.

Интересные факты с одним из дошкольных детских учреждений в Оболонском районе обнаружили сотрудники столичной местной пятой прокуратуры.

Об этом информирует Центр общественных связей прокуратуры города Киева в соцсети Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на oblast.online.

Детский садик на Оболони незаконно «оккупировала» частная фирма, помещения учреждения использовались отнюдь не в интересах детей.

Расследование правоохранителей показало следующее. Раньше частная компания действительно заключила договор аренды помещений детского садика с администрацией Оболонского района в лице его управления образования.

Бизнесмены заселились туда и стали вести хозяйственную деятельность. Однако срок аренды дошкольного учреждения давно закончился. Тем не менее, по-доброму бизнесмены не захотели покидать не принадлежащие им помещения сада для малышей.

И тогда сотрудники прокуратуры обратились с иском в Хозяйственный суд Киева в интересах столиччной территориальной общины. Прокуратура требовала вернуть детский сад на Оболони в собственность района и выселить бывших арендаторов, коими они уже давно перестали быть.

В результате Хозсуд столицы полностью удовлетворил исковые требования прокуроров.

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В настоящее время решение суда выполнено и по сути. Предприниматели-арендаторы выселены из помещений детского дошкольного учреждения, а сами помещения возвращены району.

В Киеве освободили детский сад от незаконных «оккупантов»
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 Теги: Киев, оккупант, детский сад

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Сегодня, 19:56 » Автор: Едгар Букмирза
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