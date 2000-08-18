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Раздел: Происшествия  
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В Киеве из озера достали тело утопленника

В Киеве из озера достали тело утопленникаУтопленника достали с глубины 7 метров.

22 августа в 18:08 в столичную Службу спасения 101 поступила информация о том, что в Оболонском районе столицы на озере Голубое в воде, возможно, находится тело человека, передает Хроника.инфо со ссылкой на most-dnepr.info.

На место происшествия были направлены водолазов аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве. На расстоянии 40 м от берега на глубине 7 м тело утопленника было найдено. Спасатели с помощью водолазного снаряжения достали тело мужчины и передали его правоохранительным органам.

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Сейчас обстоятельствами трагедии занимаются правоохранительные органы.
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 Теги: Киев, утопленник

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Сегодня, 11:47 » Автор: Анна Мартынова
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