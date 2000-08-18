Раздел: Происшествия
В Киеве женщину сбили на пешеходном переходе
У женщины многочисленные травмы.
В четверг, 23 августа, возле рынка Днепр на бульваре Кольцова в Киеве автомобиль сбил женщину, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Об этом сообщили в сообществе dtp.kiev.ua, опубликовав фото с места происшествия.
При этом отмечается, что ДТП произошло на пешеходном переходе.
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"Предварительно, водитель автомобиля Лада на пешеходном переходе на зеленый свет сбил женщину. С многочисленными травмами ее в срочном порядке госпитализировали", - говорится в сообщении.
В четверг, 23 августа, возле рынка Днепр на бульваре Кольцова в Киеве автомобиль сбил женщину, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Об этом сообщили в сообществе dtp.kiev.ua, опубликовав фото с места происшествия.
При этом отмечается, что ДТП произошло на пешеходном переходе.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
"Предварительно, водитель автомобиля Лада на пешеходном переходе на зеленый свет сбил женщину. С многочисленными травмами ее в срочном порядке госпитализировали", - говорится в сообщении.
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