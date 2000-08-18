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Раздел: Происшествия  
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В Киеве женщину сбили на пешеходном переходе

В Киеве женщину сбили на пешеходном переходеУ женщины многочисленные травмы.

В четверг, 23 августа, возле рынка Днепр на бульваре Кольцова в Киеве автомобиль сбил женщину, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Об этом сообщили в сообществе dtp.kiev.ua, опубликовав фото с места происшествия.

При этом отмечается, что ДТП произошло на пешеходном переходе.

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"Предварительно, водитель автомобиля Лада на пешеходном переходе на зеленый свет сбил женщину. С многочисленными травмами ее в срочном порядке госпитализировали", - говорится в сообщении.

В Киеве женщину сбили на пешеходном переходе
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 15:13 » Автор: Анна Мартынова
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