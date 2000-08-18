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В Киеве иностранец бросил гранату под двери бывшей возлюбленной

В Киеве иностранец бросил гранату под двери бывшей возлюбленнойОн угрожал женщине и ее семье.

Мужчина требовал у женщины деньги и запугивал ее семью убийством, даже подбросил под дверь квартиры гранату. За вымогательство и покушение на умышленное убийство злоумышленнику объявлено о подозрении. Ему грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества, передает Хроника.инфо со ссылкой на most-dnepr.info.

Отмечается, что несколько дней назад в дежурную часть полиции Голосеевского района от местного жителя поступило сообщение о том, что у входной двери квартиры на ул. Академика Заболотного находится предмет, похожий на гранату. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники.

Правоохранители обнаружили находку, это оказалась граната Ф-1 с предохранительным кольцом к ней, которая была приведена в боевую готовность и лежала так, что входные двери, которые откроют, могли ее задеть. Специалисты взрывотехнической службы изъяли боеприпас и направили на экспертное исследование.

Как рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин, в квартире проживает мать с двумя сыновьями и дочерью. Несколько лет назад 31-летняя дочь жила с сожителем, с которым впоследствии разошлась. Недавно бывший муж потребовал у женщины деньги, которые он якобы вложил в развитие ее бизнеса, и посылал смс-сообщения ей и ее семье с угрозами. Киевлянка даже перечислила вымогателю некоторую сумму денег. Но злоумышленнику этого было недостаточно - и он продолжил запугивания.

«К оперативно-розыскных мероприятий присоединились вновь подразделение детективов Голосеевского управления полиции, сотрудники уголовного розыска столичного управления и прокуратуры. За несколько дней мужчину задержали. Это - 44-летний гражданин другого государства, который ранее не имел проблем с законом», - отметил Олег Волошин.

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Следователи Голосеевского управления полиции расследуют уголовные производства по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2. ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту объявлено о подозрении. Решается вопрос об избрании иностранцу меры пресечения. Ему грозит до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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 Теги: Киев, иностранец

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Сегодня, 18:00 » Автор: Анна Мартынова
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