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Раздел: Происшествия  
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Под Киевом колонна техники Нацгвардии попала в ДТП

Под Киевом колонна техники Нацгвардии попала в ДТПВ результате ДТП повреждено три автомобиля.

В Киевской области колонна техники Нацгвардии, направлявшейся в столицу, попала в ДТП в Киевской области. Как сообщили в пресс-службе Нацгвардии, уже начато служебное расследование, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

По информации пресс-службы, авария произошла около 11.00. на трассе Киев-Одесса в направлении Киева.

“Жертв нет, травм никто не получил. Проводится служебное расследование, внутреннее, по результатам будут соответствующие выводы”, - сообщили в Нацгвардии.

В пресс-службе также отметили, что в результате ДТП повреждено три автомобиля. Однако серьезно поврежден только один.

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Добавим, что по информации СМИ, в ДТП попали два “КрАЗ” и легковой автомобиль Renault Dokker.
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 Теги: Киев, Нацгвардия

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Сегодня, 01:39 » Автор: Татьяна Ларина
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